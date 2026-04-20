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Gestohlenes Kleinkraftrad: 18-jähriger flüchtet ohne Helm und Licht vor der Polizei

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Gestohlenes Kleinkraftrad: 18-jähriger flüchtet ohne Helm und Licht vor der Polizei
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – In den frühen Morgenstunden des Samstags hat ein 18-jähriger Mann versucht, sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen. Der junge Fahrer, der mit einem gestohlenen Kleinkraftrad unterwegs war, stürzte während der Verfolgung und wurde von den Beamten festgenommen.

Gegen 03:25 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Carl-Benz-Straße ein Kleinkraftrad auf, das ohne Beleuchtung geführt wurde. Zudem trug der Fahrer keinen Schutzhelm. Als die Beamten den jungen Mann stoppen wollten, missachtete dieser die Anhaltesignale und versuchte, mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten.

Sturz beendet Fluchtversuch

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Die Polizisten nahmen unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Noch in der Carl-Benz-Straße verlor der 18-jährige deutsche Staatsangehörige jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Trotz des Sturzes blieb er unverletzt und konnte von den Einsatzkräften unmittelbar an der Unfallstelle vorläufig festgenommen werden.

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Mehrere Delikte aufgedeckt

Im Zuge der ersten Ermittlungen vor Ort wurde schnell klar, warum der junge Mann die Flucht ergriffen hatte: Das Kleinkraftrad war kurz zuvor entwendet worden. Zudem stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und leitete ein umfangreiches Strafverfahren ein. Der Heranwachsende muss sich nun unter anderem wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Verkehrsdelikte verantworten.

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