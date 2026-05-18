Gestohlenes Wohnmobil aus Niederwerrn in Thüringen gestoppt: Dieb flüchtet zu Fuß vor der Polizei
NIEDERWERRN / GOTHA – Fahndungserfolg mit dramatischem Ausgang: Ein Anfang Mai im Landkreis Schweinfurt gestohlenes Wohnmobil ist in Thüringen wieder aufgetaucht. Als Polizeibeamte das Fahrzeug stoppen wollten, ergriff der Fahrer die Flucht. Trotz einer großangelegten Suche fehlt von dem Dieb bislang jede Spur.
Das Campingfahrzeug war – wie die Polizei bereits am 7. Mai berichtete – aus der Danzigstraße in Niederwerrn entwendet worden.
Kontrollversuch in Thüringen: Fahrer gibt Fersengeld
Der Diebstahl fand nun ein jähes Ende, als eine Streifenbesatzung der thüringischen Polizei im Bereich Gotha auf das Wohnmobil aufmerksam wurde. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und signalisierten dem Fahrer, anzuhalten.
Sobald das Fahrzeug stand, öffnete der Unbekannte jedoch die Fahrertür und flüchtete sofort zu Fuß in das umliegende Gelände. Die thüringischen Polizisten leiteten umgehend umfangreiche Such- und Ringfahndungsmaßnahmen am Ort des Geschehens ein, bei denen auch weitere Unterstützungskräfte zum Einsatz kamen. Der flüchtige Täter konnte im Rahmen der Sofortfahndung jedoch entkommen.
Wohnmobil sichergestellt – Zeugen gesucht
Das entwendete Wohnmobil wurde von der Polizei Thüringen vor Ort sichergestellt und wird nach Abschluss der spurentechnischen Untersuchungen wieder an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.
Da der Fall in engem Zusammenhang mit dem Diebstahl in Niederwerrn steht, führt die Polizeiinspektion Schweinfurt die weiteren Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zur Identität des flüchtigen Fahrers oder zu seinen Mittätern geben kann, wird gebeten, sich zu melden.
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Hinweise an: Polizeiinspektion Schweinfurt
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Telefon: 09721/202-0
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