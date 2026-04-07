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Gestoppter Lkw auf der A3 bei Theilheim: Massive Verstöße gegen Ruhezeiten und technische Mängel

7. April 2026Letztes Update 7. April 2026
Gestoppter Lkw auf der A3 bei Theilheim: Massive Verstöße gegen Ruhezeiten und technische Mängel
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THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG – Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried haben am Freitagvormittag die Fahrt eines 29-jährigen Lkw-Fahrers dauerhaft unterbunden. Bei einer Kontrolle auf der A3 stellten die Spezialisten nicht nur erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest, sondern deckten auch sicherheitsrelevante technische Mängel an dem Gespann auf.

Gegen 10:15 Uhr geriet der griechische Kraftfahrer, der im Auftrag einer bulgarischen Spedition unterwegs war, in den Fokus der Autobahnpolizei. Bei der Auswertung der Fahrdaten kam Erhebliches ans Licht: Der Mann hatte wiederholt gegen die gesetzlichen Ruhezeiten verstoßen und war teilweise gänzlich ohne die erforderlichen Aufzeichnungen gefahren.

Manipulierte Geschwindigkeitsaufzeichnung durch falsche Kalibrierung

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Neben den sozialen Verstößen bemängelten die Polizisten den technischen Zustand des Lastkraftwagens. Besonders kritisch bewerteten die Prüfer, dass der Tachograph des Fahrzeugs nicht auf die tatsächlich montierte Reifengröße kalibriert war. Diese Diskrepanz führte dazu, dass die aufgezeichneten Geschwindigkeiten und Wegstrecken nicht den realen Werten entsprachen, was eine ordnungsgemäße Überwachung der Fahrweise unmöglich machte.

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Konsequenzen für Fahrer und Spedition

Aufgrund der Summe der Verstöße untersagten die Beamten die Weiterfahrt an Ort und Stelle. Sowohl auf den 29-jährigen Fahrer als auch auf das verantwortliche Transportunternehmen in Bulgarien kommen nun empfindliche Bußgeldverfahren wegen zahlreicher Verstöße gegen die geltenden Verkehrsvorschriften zu.

Nach Durchführung einer Beschuldigtenvernehmung und der Sicherstellung der Fahrerkarte wurde der Fahrer gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Das Fahrzeug darf erst nach Behebung der Mängel und Einhaltung der Ruhezeiten wieder in Betrieb genommen werden.

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