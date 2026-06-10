Gesucht: Die schönsten Wildpark-Momente für den Kalender 2027
SCHWEINFURT – Haben Sie den Nachwuchs bei den Elchen schon vor die Linse bekommen oder die besondere Stimmung im Wildpark eingefangen? Die Freunde des Wildparks Schweinfurt starten ihren traditionellen Fotowettbewerb und suchen die besten Aufnahmen für den offiziellen Kalender 2027.
Alle Natur- und Tierfreunde sind dazu aufgerufen, ihre Kamera oder ihr Smartphone zur Hand zu nehmen und die Vielfalt des Schweinfurter Wildparks festzuhalten. Ob Rotwild, das emsige Treiben bei den Elchen oder atmosphärische Naturaufnahmen – die Wildparkfreunde freuen sich auf einen kreativen Blick auf das beliebte Ausflugsziel.
So läuft der Wettbewerb ab
Der Auswahlprozess findet in zwei Stufen statt:
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Vorauswahl: Aus allen Einsendungen wählt eine Jury zunächst 15 Finalisten aus.
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Publikumsentscheidung: Diese 15 Bilder werden in der Buchhandlung Collibri ausgestellt. Dort haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihre persönlichen Favoriten zu wählen und somit mitzubestimmen, welche Fotos den Kalender zieren sollen.
Die 12 Bilder, die am Ende die meisten Stimmen erhalten haben, werden schließlich in den Wildparkkalender 2027 aufgenommen.
Wichtige Daten für Ihre Teilnahme
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Einsendeschluss: Mittwoch, 31. Juli 2026
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Weitere Details: Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zum Einreichungsprozess finden Sie online auf der offiziellen Seite der Wildparkfreunde: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwildparkfreunde-schweinfurt.de%2Ffotowettbewerb
Florian Dittert, 1. Vorsitzender der Wildparkfreunde, zeigt sich erfreut über den Start des Wettbewerbs: „Wir hoffen, dass viele Foto- und Wildparkbegeisterte mitmachen und die vielfältigen Impressionen einfangen – gerade jetzt, wo es so viel Nachwuchs zu entdecken gibt.“
Haben Sie schon ein passendes Motiv im Kopf oder bereits ein Lieblingsbild auf der Kamera, das nur darauf wartet, Teil des neuen Kalenders zu werden?
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