Gesundes Startpaket für knapp 400 Kinder zum Schulanfang: Bio-Frühstück aus der Region begeistert erste Klassen
REGION OBERES WERNTAL – Zum Start des neuen Schuljahres hat die Öko-Modellregion Oberes Werntal erneut die „Bio-Brotbox-Aktion“ an sieben Grundschulen durchgeführt, um Erstklässler spielerisch an gesunde, regionale Bio-Lebensmittel und bewusste Ernährung heranzuführen. Erstmals war in diesem Jahr auch die Grundschule Werneck dabei.
Die Kinder der Grundschulen in Euerbach, Wasserlosen, Oerlenbach, Niederwerrn, Geldersheim, Poppenhausen und Werneck erhielten in den ersten Schulwochen eine leuchtend gelbe Bio-Brotbox und durften sich über ein buntes Frühstücksbüfett mit ausgewählten Bio-Lebensmitteln aus der Region freuen.
Thomas Hemmerich, Bürgermeister von Geldersheim, betonte die Wichtigkeit der frühzeitigen Bewusstseinsbildung: „Es ist entscheidend, schon früh ein Bewusstsein für gesunde und ökologische Ernährung zu schaffen. Die Begeisterung der Kinder für das Bio-Frühstück zeigt, wie wichtig und wirksam solche Projekte sind.“
Anja Scheurich, Projektmanagerin der Öko-Modellregion Oberes Werntal, dankte den Ehrenamtlichen und allen Unterstützern, die es ermöglichen, das Thema Bio und Regionalität direkt in die Klassenzimmer zu tragen. Die Aktion wurde unter anderem durch die bundesweite Bio-Brotbox-Kampagne und die VR-Bank Main-Rhön eG finanziell unterstützt.
