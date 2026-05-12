Auto IU

Gesundheit & Fitness zum Ausprobieren: Aktionstag im Turniergebäude Bad Kissingen

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Gesundheit & Fitness zum Ausprobieren: Aktionstag im Turniergebäude Bad Kissingen
Foto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

BAD KISSINGEN – Im Rahmen der Bad Kissinger Gesundheitswochen laden die Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg zu einem aktiven Nachmittag ein. Am Samstag, den 16. Mai 2026, dreht sich im historischen Turniergebäude alles um Bewegung, Entspannung und neue Impulse für einen gesunden Alltag.

Von 14:00 bis 17:00 Uhr (Einlass ab 13:30 Uhr) können Interessierte aller Altersgruppen unverbindlich in verschiedene Kursangebote hineinschnuppern. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Das Programm im Überblick

Verpflegung & Wichtige Hinweise

  • Gesunder Genuss: Ein Foodtruck sorgt mit gesunden Snacks und alkoholfreien Getränken für die passende Stärkung.

  • Ausrüstung: Es wird empfohlen, in bequemer Kleidung zu kommen. Wer eine eigene Gymnastikmatte besitzt, sollte diese idealerweise mitbringen.

  • Barrierefreiheit: Bitte beachten Sie, dass der Zugang zum Turniergebäude leider nicht barrierefrei ist.

Eckdaten auf einen Blick:

  • Wann: Samstag, 16. Mai 2026, 14:00 – 17:00 Uhr

  • Wo: Turniergebäude Bad Kissingen, In der Au 4

  • Eintritt: Frei / keine Anmeldung erforderlich

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026

Mehr

Exhibitionist am Hubland gestellt: Schnelle Festnahme nach Zeugenhinweis

Exhibitionist am Hubland gestellt: Schnelle Festnahme nach Zeugenhinweis

12. Mai 2026
Einbruchversuch in Fahrradgeschäft: Dach gewaltsam geöffnet – Hoher Wasserschaden

Einbruchversuch in Fahrradgeschäft: Dach gewaltsam geöffnet – Hoher Wasserschaden

12. Mai 2026
Zeugenaufrufe Bad Kissingen: Opferstöcke aufgebrochen und Fahrraddiebstahl

Zeugenaufrufe Bad Kissingen: Opferstöcke aufgebrochen und Fahrraddiebstahl

12. Mai 2026
Geballte Erfahrung in Abtswind: Drei Mitarbeiter feiern 100 Jahre Kräuter Mix

Geballte Erfahrung in Abtswind: Drei Mitarbeiter feiern 100 Jahre Kräuter Mix

12. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)