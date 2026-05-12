Gesundheit & Fitness zum Ausprobieren: Aktionstag im Turniergebäude Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Im Rahmen der Bad Kissinger Gesundheitswochen laden die Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg zu einem aktiven Nachmittag ein. Am Samstag, den 16. Mai 2026, dreht sich im historischen Turniergebäude alles um Bewegung, Entspannung und neue Impulse für einen gesunden Alltag.
Von 14:00 bis 17:00 Uhr (Einlass ab 13:30 Uhr) können Interessierte aller Altersgruppen unverbindlich in verschiedene Kursangebote hineinschnuppern. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.
Das Programm im Überblick
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Mitmach-Angebote: Kurze Schnuppereinheiten bieten Einblicke in diverse Bewegungs- und Entspannungsformate der vhs.
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Für Kinder: Spielerische Bewegungsangebote sorgen dafür, dass auch die kleinsten Besucher auf ihre Kosten kommen.
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Infostände: Besucher können direkt mit den Kursleitungen ins Gespräch kommen und sich über das kommende Semesterprogramm informieren.
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Ehrung: Ein feierlicher Programmpunkt ist die Auszeichnung langjähriger vhs-Kursleiterinnen und -leiter.
Verpflegung & Wichtige Hinweise
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Gesunder Genuss: Ein Foodtruck sorgt mit gesunden Snacks und alkoholfreien Getränken für die passende Stärkung.
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Ausrüstung: Es wird empfohlen, in bequemer Kleidung zu kommen. Wer eine eigene Gymnastikmatte besitzt, sollte diese idealerweise mitbringen.
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Barrierefreiheit: Bitte beachten Sie, dass der Zugang zum Turniergebäude leider nicht barrierefrei ist.
Eckdaten auf einen Blick:
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Wann: Samstag, 16. Mai 2026, 14:00 – 17:00 Uhr
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Wo: Turniergebäude Bad Kissingen, In der Au 4
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Eintritt: Frei / keine Anmeldung erforderlich
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