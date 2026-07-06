Gesundheitsamt Bad Kissingen bietet umfassende Beratung für werdende Eltern

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BAD KISSINGEN – Das Gesundheitsamt Bad Kissingen unterstützt seit über 50 Jahren Schwangere und werdende Eltern mit einer staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und einem breit gefächerten Hilfsangebot.

Die Beratung umfasst zahlreiche Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Kind. Dazu zählen unter anderem Informationen zu Elterngeld, Elternzeit, Kindergeld, Mutterschutz sowie Unterstützungsangebote der Landesstiftung „Hilfe für Schwangere in Not“. Ziel ist es, werdende Eltern in einer oft herausfordernden Lebensphase zu begleiten und bei wichtigen Entscheidungen zu unterstützen.

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Neben organisatorischen und finanziellen Fragen bietet die Beratungsstelle auch Hilfe bei emotionalen Belastungen, schwierigen Schwangerschaftsverläufen sowie Ängsten rund um Geburt und Elternschaft. Das Team besteht aus vier Sozialpädagoginnen, die individuell, vertraulich und kostenfrei beraten.

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Das Angebot umfasst zudem Themen wie unerfüllter Kinderwunsch, Wochenbettdepression sowie Fragen zu Sexualität, Verhütung und Familienplanung. Auch bei einer ungewollten Schwangerschaft erhalten Betroffene Beratung zu Möglichkeiten und Rahmenbedingungen eines möglichen Schwangerschaftsabbruchs. Die Gespräche unterliegen der Schweigepflicht und können allein oder in Begleitung einer Vertrauensperson wahrgenommen werden.

Termine können telefonisch unter 0971 801-8100, per E-Mail oder online vereinbart werden. Die Beratungsstelle befindet sich in der Mühlgasse 3 im Gebäude C des Landratsamtes Bad Kissingen.