Gesundheitsamt Bad Kissingen zieht um

28. Januar 2026
Gesundheitsamt Bad Kissingen zieht um
Das Gesundheitsamt zieht von der Salinenstraße in die Mühlgasse. - Foto: Landkreis Bad Kissingen/Lena Metz
BAD KISSINGEN Das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Kissingen verlegt seinen Standort von der Salinenstraße 1 in das Gebäude C in der Mühlgasse 3. Der Umzug findet am 2. und 3. Februar statt, weshalb die persönliche Erreichbarkeit an diesen Tagen unterbrochen ist. Ab Mittwoch ist das Amt am neuen Standort wieder regulär für Bürgerinnen und Bürger geöffnet.

Während des Umzugs am Montag ist zudem die telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt, bevor der Betrieb in den neuen Räumlichkeiten vollständig aufgenommen wird. Trotz des Standortwechsels bleibt die zentrale Rufnummer 0971 801-8100 unverändert bestehen.

Zeitraum des Umzugs: Montag, 2. Februar und Dienstag, 3. Februar

Neuer Standort: Mühlgasse 3 (Gebäude C)

Christopher Richter
Telefonnummer: 0971 801-8100 (bleibt gleich)

Besucher sollten beachten, dass der Zugang zum Gesundheitsamt zukünftig direkt über die Mühlgasse 3 erfolgt. Es empfiehlt sich, dringende Anliegen entweder vor dem 2. Februar oder ab dem 4. Februar zu klären, um Verzögerungen durch die Umzugsarbeiten zu vermeiden.

