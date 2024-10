Gesundheitsamt Schweinfurt beteiligt sich an „HIV-Testwochen 2024

LANDKREIS SCHWEINFURT – Vom 02. bis 30. November finden in Bayern die „HIV-Testwochen“ statt, eine Aktion, die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention initiiert wurde. Auch das Gesundheitsamt Schweinfurt beteiligt sich daran.

Ziel der Testwochen ist es, Menschen mit potenziellem HIV-Risiko zur Untersuchung zu motivieren und Unsicherheiten abzubauen. Die Aktion bietet Betroffenen die Möglichkeit, Klarheit über ihren Gesundheitszustand zu erhalten und sich bei Bedarf über die vorhandenen Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Denn: Eine frühzeitig erkannte HIV-Infektion kann behandelt werden und ermöglicht ein langes Leben, auch wenn sie bisher nicht heilbar ist.

Termine für die kostenfreie und anonyme Testung in den Räumen des Landratsamtes Schweinfurt (Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt) sind am:

12.11.

13.11.

18.11.

25.11.

28.11.2024

Jeweils von 8 bis 12 Uhr; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen und Angebote in anderen Einrichtungen sind auf www.testjetzt.de verfügbar.

Hintergrund zur HIV-Situation in Bayern: Schätzungen des Robert-Koch-Instituts zufolge infizierten sich 2023 etwa 280 Menschen in Bayern neu mit HIV. Insgesamt sind in Bayern ca. 11.800 HIV-Fälle bekannt. Die Dunkelziffer nicht diagnostizierter HIV-Fälle bleibt jedoch hoch, da die Infektion anfangs oft symptomfrei verläuft und unerkannt bleibt.

Umfassende Informationen rund um das Thema HIV/AIDS sind auch auf den Websites des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit (stmgp.bayern.de) sowie der Deutschen Aidshilfe (aidshilfe.de) zu finden.