Auto IU

Gesundheitsamt Schweinfurt beteiligt sich erneut an „HIV-Testwochen“

5. November 2025Letztes Update 5. November 2025
Bild von Miguel Á. Padriñán auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT / LANDKREIS – Im Rahmen der „HIV-Testwochen“ in Bayern beteiligt sich das Gesundheitsamt Schweinfurt erneut an der vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention ins Leben gerufenen Aktion. Bürgerinnen und Bürger, bei denen ein Risiko für eine HIV-Ansteckung bestand, werden ermutigt, sich testen zu lassen, um Unsicherheiten zu nehmen und Klarheit zu schaffen.

Kostenfreie und anonyme Testungen

Das Gesundheitsamt Schweinfurt bietet die anonyme und kostenfreie Testung auf HIV an folgenden Tagen an:

  • Datum: 10.11., 11.11., 12.11. und 13.11.2025
  • Uhrzeit: Jeweils von 8:00 bis 12:00 Uhr
  • Ort: Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, Raum 190

Für die Testung ist keine Anmeldung notwendig.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Bedeutung der Testung

Rechtzeitig erkannt und behandelt, sind die Chancen auf ein langes Leben mit HIV gut, auch wenn die Infektion nach wie vor nicht heilbar ist. Die Aktion soll Betroffenen die nötige Gewissheit geben und über bestehende Behandlungsmöglichkeiten informieren.

Dein Ding

Weitere Informationen

Alle Informationen zu Testmöglichkeiten, Ablauf und weiterführender Beratung sind auf der Webseite www.testjetzt.de verfügbar. Die Inhalte sind dort in acht Sprachen sowie in Leichter Sprache eingestellt.

Zusätzliche Informationen rund um das Thema HIV/AIDS finden Sie unter www.aidshilfe.de/hiv-aids

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. November 2025Letztes Update 5. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)