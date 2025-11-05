Gesundheitsamt Schweinfurt beteiligt sich erneut an „HIV-Testwochen“
SCHWEINFURT / LANDKREIS – Im Rahmen der „HIV-Testwochen“ in Bayern beteiligt sich das Gesundheitsamt Schweinfurt erneut an der vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention ins Leben gerufenen Aktion. Bürgerinnen und Bürger, bei denen ein Risiko für eine HIV-Ansteckung bestand, werden ermutigt, sich testen zu lassen, um Unsicherheiten zu nehmen und Klarheit zu schaffen.
Kostenfreie und anonyme Testungen
Das Gesundheitsamt Schweinfurt bietet die anonyme und kostenfreie Testung auf HIV an folgenden Tagen an:
- Datum: 10.11., 11.11., 12.11. und 13.11.2025
- Uhrzeit: Jeweils von 8:00 bis 12:00 Uhr
- Ort: Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, Raum 190
Für die Testung ist keine Anmeldung notwendig.
Bedeutung der Testung
Rechtzeitig erkannt und behandelt, sind die Chancen auf ein langes Leben mit HIV gut, auch wenn die Infektion nach wie vor nicht heilbar ist. Die Aktion soll Betroffenen die nötige Gewissheit geben und über bestehende Behandlungsmöglichkeiten informieren.
Weitere Informationen
Alle Informationen zu Testmöglichkeiten, Ablauf und weiterführender Beratung sind auf der Webseite www.testjetzt.de verfügbar. Die Inhalte sind dort in acht Sprachen sowie in Leichter Sprache eingestellt.
Zusätzliche Informationen rund um das Thema HIV/AIDS finden Sie unter www.aidshilfe.de/hiv-aids
