GesundheitsregionPlus – ein Erfolgsmodell für Stadt und Landkreis Schweinfurt

SCHWEINFURT STADT UND LANDKREIS – Das Projekt GesundheitsregionPlus – Erfolgreiche Entwicklungen und Zukunftsperspektiven

Das bayerische Projekt GesundheitsregionPlus besteht seit 2014 und ist seit 2019 auch in Stadt und Landkreis Schweinfurt aktiv. In dieser Zeit wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um die Gesundheitsversorgung kontinuierlich zu verbessern und die Vernetzung der beteiligten Akteure zu stärken.

Ein zentraler Aspekt des Projekts ist die Nachwuchsgewinnung im ärztlichen Bereich. Besonders hervorzuheben ist der Aufbau eines Weiterbildungsverbunds für Unterfranken, der unter der Federführung von Anja Lehmeyer und Janina Scheblein, den Geschäftsstellenleiterinnen der GesundheitsregionPlus in Stadt und Landkreis Schweinfurt, realisiert wird. Die Gründung des Weiterbildungsverbunds ist für Januar 2025 geplant und soll dazu beitragen, die Zahl der Ärztinnen und Ärzte in der Weiterbildung in den niedergelassenen Kinder- und Jugendarztpraxen sowie in den Kinderkliniken in der Region zu erhöhen.

Ein weiteres erfolgreiches Projekt im Bereich Nachwuchsgewinnung ist das „Schweinfurter Praktikum Plus – Hausarzt im Grünen“. Dieses jährlich stattfindende Programm ermöglicht es Medizinstudierenden der Universität Würzburg, die Region Schweinfurt zu erkunden, indem sie in einem zweiwöchigen Blockpraktikum Hausarztpraxen und Kliniken kennenlernen. Bereits erzielte Erfolge zeigen sich darin, dass aufgrund der Hausarztwochen Ärztinnen in die Region gezogen sind und hier eine Stelle übernommen haben.

Landrat Florian Töpper und Oberbürgermeister Sebastian Remelè dankten den beiden Geschäftsstellenleiterinnen Anja Lehmeyer und Janina Scheblein für ihr engagiertes Wirken, mit dem sie zahlreiche Projekte und Ideen umsetzten und so maßgeblich zur Gesundheitsförderung in der Region beigetragen haben.

Das Jahr 2024 war für die GesundheitsregionPlus in Stadt und Landkreis Schweinfurt ein sehr erfolgreiches Jahr. Die vielfältige Arbeit der Geschäftsstellenleiterinnen wurde unter anderem beim jährlichen regionalen Gesundheitsforum im Oktober vorgestellt. Besonders im Bereich der ärztlichen Nachwuchsgewinnung und der Hebammenzentrale Schweinfurt, die 2023 allen anfragenden Frauen eine Hebammenleistung vermittelt hat, wurden beachtliche Erfolge erzielt.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt war die Gesundheitsförderung und Prävention. In Zusammenarbeit mit der Servicestelle Ehrenamt des Landkreises und der Kontaktstelle Ehrenamt der Stadt wurden Spazierrunden mit patenschaftlicher Begleitung etabliert. Diese Spazierrunden fördern nicht nur die Bewegung an der frischen Luft, sondern auch den Austausch und das Knüpfen neuer Kontakte.

Die GesundheitsregionPlus setzt auch auf den Bereich Pflege. Mit der Initiative „Pflege on Tour“ und der Broschüre „Ausbildung im Gesundheitswesen Schweinfurt“ wird aktiv für die Attraktivität des Pflegeberufs geworben, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die zweite Pflegekonferenz im Mai 2024, die den Fokus auf die „Unterstützung pflegender Angehöriger“ legte, stärkte die Vernetzung der verschiedenen Institutionen im Pflegebereich. Dabei wurden Informationsmaterialien zur Unterstützung und Beratung von pflegenden Angehörigen entwickelt.

Alle Projekte sowie die regionale Präventionsdatenbank sind online auf der Homepage der GesundheitsregionPlus Stadt und Landkreis Schweinfurt zugänglich: www.gesundheitsregion-schweinfurt.de

Das erfolgreiche Konzept wird auch im Jahr 2025 fortgeführt. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention hat das ursprünglich befristete Projekt GesundheitsregionPlus als dauerhaftes Angebot anerkannt und wird es zukünftig fest an die Gesundheitsämter angliedern. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach unterstrich bei einem Festakt im November 2024 die Bedeutung der GesundheitsregionenPlus, die vor allem in ländlichen Regionen einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung leisten. Sie bedankte sich bei der GesundheitsregionPlus Stadt und Landkreis Schweinfurt für die herausragende Arbeit, die vor Ort geleistet wird.