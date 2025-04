GesundheitsregionPlus: Ein Jahr „Spazierrunden“ im Landkreis Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Seit über einem Jahr erfreuen sich die „Spazierrunden“ der GesundheitsregionPlus großer Beliebtheit. Dieses Projekt, das in Kooperation mit der Servicestelle Ehrenamt des Landratsamts Schweinfurt organisiert wird, verbindet gemeinsame Bewegung an der frischen Luft mit sozialen Begegnungen und neuen Kontakten. Inzwischen gibt es das Angebot in fünf Landkreis-Gemeinden.

Landrat Florian Töpper besuchte aus diesem Anlass die Laufgruppe in Dittelbrunn und bedankte sich gemeinsam mit Bürgermeister Willi Warmuth bei allen Teilnehmenden: „Die ‚Spazierrunden‘ sind ein tolles Angebot für unsere Gemeinden. Organisiert über unsere GesundheitsregionPlus, fördern sie die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Laufpatin Leonore Reinhard-Huber freut sich über die rege Beteiligung an der „Spazierrunde“ in Dittelbrunn. Als Ärztin betont sie die Bedeutung von Bewegung und sozialen Kontakten für die Gesundheit: „Wir suchen gemeinsam eine passende Route – durch den Wald oder über Felder. Unterwegs machen wir kleine Gymnastik- oder Atempausen, besuchen das Kneipp-Becken oder kehren auch mal ein.“ Da die Gruppe aktuell überwiegend aus Frauen besteht, sind Männer ausdrücklich eingeladen, sich anzuschließen.

Infos und Termine im Überblick

Willkommen ist jede und jeder, die Freude an gemeinsamen Spaziergängen haben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist jederzeit möglich. Die Patinnen und Paten sind an blauen Rucksäcken der GesundheitsregionPlus erkennbar.

OBERSCHWARZACH

Wann: Jeden Dienstag um 14:00 Uhr

Treffpunkt: Generationenplatz (Handthaler Straße 24, 97516 Oberschwarzach)

SENNFELD (In Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe „Buntes Netz")

Wann: Jeden Freitag um 10:00 Uhr

Treffpunkt: Am Plan, 97526 Sennfeld

DITTELBRUNN

Wann: Jeden Mittwoch um 14:30 Uhr

Treffpunkt: Generationenpark (Am Marienbach, 97456 Dittelbrunn)

GRAFENRHEINFELD (Im wöchentlichen Wechsel je nach Kalenderwoche)

Treffpunkt: Marktplatz Grafenrheinfeld (Am Brunnen) Gerade Kalenderwoche: Dienstag um 10:00 Uhr Ungerade Kalenderwoche: Mittwoch um 10:00 Uhr

BERGRHEINFELD (In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Bergrheinfeld)

Wann: Jeden Donnerstag um 10:00 Uhr

Treffpunkt: Zehnthof (Hauptstraße 38, Bergrheinfeld)

Weitere Patinnen und Paten gesucht!

Um das Angebot auf weitere Gemeinden auszuweiten, sucht die GesundheitsregionPlus engagierte Patinnen und Paten, die in ihrer Gemeinde eine Spazierrunde organisieren möchten. Die GesundheitsregionPlus unterstützt Interessierte beim Aufbau einer neuen Gruppe.

Kontakt:

Bei Interesse oder Fragen steht Frau Scheblein unter 09721/55-832 oder per E-Mail an gesundheitsregion@lrasw.de zur Verfügung.

Aktuelle Infos und eventuelle Terminänderungen sind unter:

🔗 www.gesundheitsregion-schweinfurt.de/schwerpunkte/praevention.html abrufbar.