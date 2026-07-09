Gesundheitswochen im Landkreis Haßberge: Kostenfreie Angebote für alle Generationen

LANDKREIS HAẞBERGE – Im Oktober finden erneut die Gesundheitswochen des Gesundheitsamts Haßberge statt. Ab sofort können sich Interessierte kostenfrei für das vielfältige Programm anmelden. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Menschen aller Altersgruppen und stellt Gesundheitsförderung sowie Prävention in den Mittelpunkt.

Das Angebot umfasst Vorträge, Workshops und Mitmachaktionen. Auf dem Programm stehen unter anderem Bewegungskurse wie Laufen für Anfänger und Familienyoga, Entspannungsangebote wie Meditation sowie Vorträge zu gutem Schlaf und Resilienz. Ergänzt wird das Programm durch praxisnahe Veranstaltungen wie einen Kochkurs für starke Knochen, Erste Hilfe am Kind und einen Tag der Sinne.

Landrat Michael Ziegler betont die Bedeutung der Veranstaltungsreihe: „Die Gesundheitswochen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und engagiert die Gesundheitsförderung in unserem Landkreis Haßberge ist.“ Sein Dank gelte den zahlreichen regionalen Einrichtungen und Kooperationspartnern, die mit ihren Angeboten bestehende Gesundheitsstrukturen sichtbar machten. Gleichzeitig lädt er alle Bürgerinnen und Bürger ein, die vielfältigen Angebote zu nutzen und neue Impulse für das eigene Wohlbefinden zu gewinnen.

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Die Gesundheitswochen werden vom Gesundheitsamt sowie der Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge organisiert. Sie werden im Rahmen des Masterplans Prävention des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention gefördert und gemeinsam mit der Volkshochschule Landkreis Haßberge sowie zahlreichen regionalen Partnern umgesetzt.

Das vollständige Programm und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung sind unter www.vhs-hassberge.de/gesundheitswochen verfügbar.