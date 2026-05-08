Gesundheitswochen in Bad Kissingen: Expertenwissen und Markt am Wochenende
BAD KISSINGEN – Im Rahmen der aktuellen Gesundheitswochen verwandelt sich der Bereich um den Stadtsaal am kommenden Wochenende, 9. und 10. Mai 2026, in ein Zentrum für Prävention und Wohlbefinden. Neben einem vielfältigen Vortragsprogramm erwartet die Besucher ein kleiner Gesundheitsmarkt sowie kostenfreie Erfrischungen.
An beiden Tagen können sich Interessierte über ein breites Spektrum medizinischer und ganzheitlicher Themen informieren. Der Eintritt ist mit einem gratis Ausschank von Kaffee und Getränken verbunden.
Das Vortragsprogramm am Samstag, 9. Mai
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09:00 Uhr: Traditionelles Taekwon-Do (Körperfreundliches Training)
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10:00 Uhr: Seelennarben finden und heilen
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12:00 Uhr: Leben mit ME/CFS (Chronisches Fatigue Syndrom)
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13:00 Uhr: Der sichere Weg zum Zahnimplantat – auch ohne Skalpell
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14:00 Uhr: Chronischer Rückenschmerz – wie geht es weiter?
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15:00 Uhr: Wenn Symptome sprechen könnten…
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16:00 Uhr: Ein ganzheitlicher Lebensstil
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17:00 Uhr: Die Macht der kleinsten Gefäße (Physikalische Gefäßtherapie)
Das Vortragsprogramm am Sonntag, 10. Mai
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09:00 Uhr: Hören wie früher? (Aktuelle Hörtechnologie)
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10:00 Uhr: Gesunde Ernährung – Der ayurvedische Weg
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11:00 Uhr: Leben mit Tinnitus – Wege zu mehr Ruhe
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12:00 Uhr: Nervensystemregulation als Basis für einen gesunden Lifestyle
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13:00 Uhr: Stressfrei im Alltag
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15:00 Uhr: Borreliose verstehen und überwinden
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16:00 Uhr: Pro-Aging – Jugendlichkeit durch Balance
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17:00 Uhr: Die natürliche Hausapotheke mit ätherischen Ölen
Infomarkt und Kontakt
Parallel zu den Vorträgen bietet ein kleiner Gesundheitsmarkt vor dem Stadtsaal die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Experten und Dienstleistern aus der Region.
Weitere Informationen:
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Webseite: gesundheitswochen.badkissingen.de
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Kontakt: Stefanie Maessen (Tel. 0170-2911027 oder E-Mail: gesundheitswochen@stadt.badkissingen.de)
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