Gewässerverunreinigung aufgrund unsachgemäßer Düngung – Ermittlungsverfahren eingeleitet

MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass auf einzelnen landwirtschaftlichen Flächen Düngemittel unsachgemäß ausgebracht wurden, was potenziell schwerwiegende Umweltschäden verursachen könnte. Die Wasserschutzpolizei Schweinfurt (WSP) hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung aufgenommen.

Im Februar 2025 ging beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt (AELF) eine Mitteilung über eine fehlerhafte Ausbringung von Gülle und Gärresten ein. Nach einer sofortigen Überprüfung vor Ort stellte die Behörde Verstöße gegen die Düngevorschriften fest. Das hinzugezogene Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen (WWA) dokumentierte an mindestens zwei betroffenen Flurstücken eine nachhaltige Verschmutzung des Oberflächenwassers, was die Wasserschutzpolizei Schweinfurt alarmierte. Die Ermittlungen erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt, dem AELF Schweinfurt, dem WWA Bad Kissingen und dem Landratsamt Rhön-Grabfeld.

Ursache der Umweltverschmutzung

Die Vorfälle ereigneten sich während einer Kälteperiode im Februar, in der die Temperaturen im Landkreis Rhön-Grabfeld teils unter -10 °C fielen. Die Böden waren großflächig gefroren und teilweise wassergesättigt. Dennoch wurden Gärreste aus einer Biogasanlage als Dünger auf diesen Flächen ausgebracht. Da die Düngemittel auf dem gefrorenen Boden nicht einsickern konnten und es wenige Tage später zu Niederschlägen kam, wurden sie auf abschüssigem Gelände in wasserführende Gräben und Bachläufe gespült. Dies führte nachweislich zu einer nachhaltigen Verunreinigung der Gewässer.

Mögliche rechtliche Konsequenzen

Die betroffenen Landwirte müssen mit empfindlichen Strafen rechnen. Die unsachgemäße Düngung stellt einen Verstoß gegen die Düngeverordnung dar und kann mit einem Bußgeld von bis zu 150.000 Euro geahndet werden. Zudem drohen Kürzungen oder der Einbehalt von Agrarbeihilfen aufgrund von Verstößen gegen die sogenannten Konditionalitätsvorgaben, die Regeln für Klima-, Umwelt-, Tier- und Pflanzenschutz vorschreiben.

Bei einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Gewässerverunreinigung könnte sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Die Ermittlungen dauern an. Die Behörden setzen alles daran, die genauen Verantwortlichkeiten zu klären und Konsequenzen für die Verstöße gegen den Umwelt- und Gewässerschutz zu ziehen.