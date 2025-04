Gewahrsamnahme nach Gewaltdelikten

WÜRZBURG/STADTGEBIET – Am Donnerstagabend kam es in der Friedrichstraße und der Augustinerstraße zu mehreren Gewaltdelikten durch einen 44-jährigen Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Zunächst schlug der Mann einen 55-jährigen Fahrradfahrer, während dieser die Friedrichstraße entlangfuhr. Der Radfahrer geriet ins Straucheln und stürzte beinahe zu Boden.

Unvermittelt griff der Angreifer anschließend eine 25-jährige Passantin an, indem er sie gegen eine Hauswand schubste. Die Frau zog sich leichte Verletzungen am Arm und Bein zu. Der Täter setzte seinen Gewaltakt fort und begab sich in Richtung Wörthstraße, wo er versuchte, einen weiteren Passanten ins Gesicht zu schlagen. Der 25-Jährige konnte den Schlag jedoch abwehren und blieb unverletzt.

Kurz darauf fiel der Mann erneut in der Augustinerstraße auf, als er einen Hund trat und dessen Besitzer beleidigte. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der Tatverdächtige von der Polizei festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.