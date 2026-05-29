Gewalt am Zeughaus: Alter Streit eskaliert – Faustschläge und Messer-Bedrohung in der Innenstadt
SCHWEINFURT / INNENSTADT – Ein altbekannter Konflikt ist am Donnerstagmittag mitten in der Schweinfurter Innenstadt völlig aus dem Ruder gelaufen. Im Bereich des Zeughauses gingen zwei junge Männer nach einer verbalen Attacke mit massiver körperlicher Gewalt aufeinander los. Während einer der Kontrahenten zuschlug und trat, zückte der andere ein Messer. Die Schweinfurter Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und nahm beide Männer noch am Tatort fest.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (28. Mai 2026) gegen 13:50 Uhr auf offener Straße.
Tritte gegen Messer-Zücken: Streit gipfelt in Handgreiflichkeit
Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler handelte es sich bei dem Vorfall nicht um eine zufällige Begegnung. Die beiden Beteiligten – ein 26-jähriger syrischer Staatsangehöriger und ein 27-jähriger afghanischer Staatsangehöriger – kannten sich bereits im Vorfeld und waren in der Vergangenheit schon mehrfach heftig aneinandergeraten.
Am Donnerstagmittag kochten die Emotionen zwischen den beiden Männern am Zeughaus erneut hoch. Was mit wüsten Beschimpfungen begann, mündete innerhalb kürzester Zeit in eine gefährliche Dynamik:
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Der 26-Jährige ging körperlich auf sein Gegenüber los, attackierte den älteren Kontrahenten mit gezielten Faustschlägen und Tritten.
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Der 27-Jährige setzte sich daraufhin zur Wehr, zog plötzlich ein Messer und bedrohte den Angreifer mit der Waffe, um diesen auf Distanz zu halten.
Schneller Zugriff der Polizei verhindert Schlimmeres
Aufgeschreckte Passanten wählten sofort den Notruf. Da die Einsatzzentrale aufgrund der Meldung über ein Messer von einer akuten Lebensgefahr ausgehen musste, wurden umgehend sämtliche verfügbaren Streifenwagen zum Zeughaus beordert.
Durch das schnelle und konsequente Einschreiten der Schweinfurter Ordnungshüter konnte die Situation vor Ort sofort unter Kontrolle gebracht werden. Die Beamten stellten die beiden Streithähne und nahmen sie vorläufig fest. Das Messer wurde als Beweismittel beschlagnahmt.
Beide Männer in der Schusslinie der Justiz
Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurden die Männer wieder entlassen, allerdings hat die blutige Fehde nun ein juristisches Nachspiel für beide Seiten. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat zwei getrennte Ermittlungsverfahren eingeleitet: Der 26-Jährige muss sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten, gegen den 27-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt.
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