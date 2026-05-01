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Gewalt im Ringpark Würzburg: 51-Jähriger durch Kopftritt lebensgefährlich verletzt

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Gewalt im Ringpark Würzburg: 51-Jähriger durch Kopftritt lebensgefährlich verletzt
Bild von Tom und Nicki Löschner auf Pixabay
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WÜRZBURG / INNENSTADT – Eine verbale Streitigkeit zwischen zwei Männern ist am Montagmittag im Würzburger Ringpark völlig eskaliert. Ein 51-jähriger Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der 17-jährige Tatverdächtige sitzt mittlerweile wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12:35 Uhr im Bereich der Bismarckstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei gerieten ein 17-jähriger Somalier und ein 51-jähriger Pakistani in einen Streit, der schnell in eine körperliche Auseinandersetzung überging.

Lebensgefährliche Verletzungen nach Tritt gegen den Kopf

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Im Verlauf des Handgemenges soll der 17-Jährige seinem Kontrahenten mindestens einen heftigen Tritt gegen den Kopf versetzt haben. Der 51-Jährige brach mit schwersten Verletzungen zusammen und musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Zustand wurde als lebensgefährlich eingestuft.

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Festnahme durch Zivilstreife und Untersuchungshaft

Dank aufmerksamer Zeugen, die sofort den Notruf wählten, konnte eine in der Nähe befindliche Zivilstreife der Bundespolizei den flüchtigen 17-Jährigen noch im Umfeld des Tatortes festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Jugendliche am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Der Verdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf des Streits sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kripo Würzburg bittet Personen, die den Vorfall im Ringpark beobachtet haben oder Angaben zum Vorlauf des Streits machen können, sich dringend zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.

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