Gewalttätiger Angriff im familiären Umfeld – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
HÖCHBERG – Am späten Samstagnachmittag wurde eine 18-jährige deutsche Frau im häuslichen Umfeld massiv von einem 47-jährigen deutschen Familienangehörigen gewürgt. Der potentiell lebensbedrohliche Angriff ereignete sich gegen 17:20 Uhr, und die junge Frau konnte erst durch das Eingreifen weiterer Angehöriger befreit werden. Sie musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.
Der 47-jährige Tatverdächtige wurde noch am gleichen Abend vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Würzburg führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags. Der Mann wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der 47-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.
