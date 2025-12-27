Gewerbsmäßiger Ladendieb in Haft

GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Nach zwei Ladendiebstählen Mitte Oktober mit einem Beuteschaden von über 6.000 Euro konnte nach intensiven Ermittlungen ein 22-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden. Er konnte auf Grund eines durch die Staatsanwaltschaft Würzburg beantragten Haftbefehls in Burghausen festgenommen werden und sitzt in Haft.

Diebstahl im Oktober

Insgesamt drei unbekannte Täter begaben sich am 15. Oktober in eine Drogerie in der Weißensteinstraße. Als sie beim Verlassen des Geschäftes von einer Mitarbeiterin angesprochen wurden, flüchteten sie zunächst zu Fuß und in der Folge mit einem Pkw mit polnischer Zulassung.

Im Nachhinein stellte sich zunächst heraus, dass die Männer in der Drogerie Parfüm im Wert von rund 2.500 Euro entwendet haben. Zudem konnte ermittelt werden, dass die Männer auch für einen gleichgelagerten Diebstahl am gleichen Tag in Wertheim verantwortlich sind. Hier wurde Parfüm für über 3.500 Euro entwendet.

Ermittlungen werden durch Kriminalpolizei übernommen – Festnahme in Burghausen

Die weiteren Ermittlungen wurden in der Folge zuständigkeitshalber durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Im Zuge dessen konnte, in enger Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt, schließlich ein 22-jähriger rumänischer Staatsangehöriger als einer der drei Tatverdächtigen identifiziert werden.

In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde in der Folge ein Haftbefehl für den 22-Jährigen erwirkt. Im Dezember konnte schließlich der Aufenthaltsort des Mannes geklärt werden. Er wurde letztendlich am vergangenen Mittwoch in Burghausen durch die dortige Polizei festgenommen werden.

Untersuchungshaft angeordnet

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann schließlich am dortigen Amtsgericht einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der ihm den bestehenden Haftbefehl auf Grund des dringenden Tatverdachts des Bandendiebstahls eröffnete. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg, insbesondere zu den weiteren Tatverdächtigen, dauern unterdessen an.