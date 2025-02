Gewichtheben: AC 82 Schweinfurt II und HG KSV Kitzingen / Kraftmühle Würzburg liefern sich nervenauftreibendes Duell

KITZINGEN – Bereits im Vorfeld des 8. Wettkampftages in der Frankenliga verkündete der KSV Kitzingen, dass das Aufeinandertreffen der HG Kitzingen Würzburg mit der Zweitvertretung des AC 82 Schweinfurt der vermutlich letzte Mannschaftskampf in der altehrwürdigen Walter Schneider Sporthalle sein würde. In naher Zukunft steht ein Umzug des Vereins bevor. Im Wettkampfverlauf zeigte sich, dass diese Tatsache der Heimmannschaft ein Extra an Motivation verlieh.

Trotz kurzfristiger Umplanungen konnte die HG nahezu mit Bestbesetzung aufwarten, während der AC 82 ebenfalls stark aufgestellt war. Mit Elina Wagner und Alexander Neusteuer standen zwei erfahrene Athleten aus der 2. Bundesliga im Team der Schweinfurter, unterstützt durch Matthias Hofmann, Dr. Rainer Klement, Leonardo Martach und John Steger.

Die Bedingungen in der Walter Schneider Sporthalle stellten jedoch eine Herausforderung dar, denn für zwölf Athleten standen nur drei Aufwärmplattformen zur Verfügung. Auch das Publikum war zahlreich erschienen, sodass es kaum freie Plätze gab. Wie gewohnt unterstützte eine lautstarke Gruppe von Fans den AC 82.

Im Reißen zeigte der erste Block der Schweinfurter starke Leistungen: Elina Wagner bewältigte 58 Kilogramm, Dr. Rainer Klement hob 77 Kilogramm und Matthias Hofmann erzielte mit 84 Kilogramm eine neue persönliche Bestleistung. Doch auch die Gastgeber aus Kitzingen überzeugten mit 52 Kilogramm von Anna Contini, 55 Kilogramm von Michaela Kohmann und 73 Kilogramm von Urs Scheffner und gingen knapp in Führung.

Diese Führung blieb auch nach dem zweiten Block bestehen. Die HG Kitzingen Würzburg sicherte sich den Reißpunkt mit 86 Kilogramm von Isaac Shim, 93 Kilogramm von Benjamin Uhl und 106 Kilogramm von Alexander Schmitt. Die Schweinfurter erzielten 81 Kilogramm durch Leonardo Martach, 88 Kilogramm durch John Steger und 115 Kilogramm durch Alexander Neusteuer, was jedoch nicht ausreichte, um den Reißpunkt zu gewinnen. Mit 536,52 zu 521,56 Punkten lagen die Kitzinger in Führung.

Im Stoßen setzte der AC 82 alles auf eine Karte. Der erste Block beeindruckte mit starken Leistungen: Elina Wagner schaffte 78 Kilogramm, Matthias Hofmann stellte mit 103 Kilogramm seine persönliche Bestleistung ein und Dr. Rainer Klement bewältigte trotz einer Erkältung 106 Kilogramm. Ohne einen einzigen Fehlversuch zeigte sich die Stärke des Teams im Stoßen. Doch auch die Kitzinger punkteten mit 68 Kilogramm von Anna Contini, 75 Kilogramm von Michaela Kohmann und beeindruckenden 121 Kilogramm von Urs Scheffner.

Der zweite Block sollte die Entscheidung bringen. Beide Teams gingen an ihre Grenzen und boten alles auf, was sie hatten. Nach den Erstversuchen lagen die Schweinfurter im Stoßen vorne, während die Kitzinger in der Gesamtwertung knapp führten. Leonardo Martach meisterte 133 Kilogramm, was dem bayerischen Juniorenrekord im Stoßen entspricht. Alexander Neusteuer stellte sich mit 158 Kilogramm einer neuen Herausforderung, konnte jedoch diese Last nicht meistern.

Am Ende sicherte sich der AC 82 mit 716,27 zu 711,16 Punkten den Stoßpunkt, verlor jedoch in der Gesamtwertung mit 2:1 und 1247,68 zu 1237,83 Punkten. Somit gewann die Hebergemeinschaft Kitzingen Würzburg ihren letzten Heimkampf in der Walter Schneider Sporthalle.

Trotz der Niederlage zeigte sich der Vereinsvorstand des AC 82, Thomas Walz, stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. Alexander Neusteuer verabschiedete sich mit den Worten „I’ll be back“, was auf ein spannendes Wiedersehen hoffen lässt.

Einzelleistungen der AC-Heber:

Name Körpergewicht Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair-Punkte Alexander Neusteuer 103,4 115 149 264 289,26 Leonardo Martach 84,7 81 133 214 254,51 John Steger 92,8 88 115 203 231,79 Elina Wagner 69,8 58 78 136 228,48 Rainer Klement 76,8 106 132,49 Matthias Hofmann 82,3 84 101,30

Ergebnis des 8. Wettkampftages:

Mannschaft Reißen Stoßen Zweikampf HG KSV Kitzingen / Kraftmühle Würzburg 536,52 711,16 1.247,68 AC 82 Schweinfurt II 521,56 716,27 1.237,83

Tabelle nach dem 8. Wettkampftag:

Platz Mannschaft Punkte 1. HG Kitzingen/Würzburg 11 : 1 2. TSV Röthenbach II 9 : 6 3. AC 82 Schweinfurt II 7 : 8 4. AC 82 Schweinfurt III 0 : 12

Der historische Sieg der HG Kitzingen Würzburg in ihrem letzten Heimkampf in der Walter Schneider Sporthalle wird in Erinnerung bleiben und markiert das Ende einer Ära. Der AC 82 Schweinfurt hat jedoch bewiesen, dass mit dieser jungen und motivierten Mannschaft auch in Zukunft zu rechnen ist.