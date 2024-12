Gewichtheben: AC 82 Schweinfurt weiterhin auf Platz 2 in der 2. Bundesliga

SCHWEINFURT – Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte durfte der AC 82 Schweinfurt eine Mannschaft des Traditionsvereins TB 03 Roding in Schweinfurt empfangen. Zahlreiche Zuschauer nutzten die Gelegenheit, den Gewichthebersport auf hohem Niveau live mitzuerleben.

Trotz des kurzfristigen Ausfalls von Jana Fleischmann, der durch das Heber-Doppel Ulrike Zehner (Reißen) und Christopher Ott (Stoßen) kompensiert wurde, zeigte der AC 82 eine beeindruckende Teamleistung. Auch die Gäste aus Roding mussten durch Ausfälle in ihrer ersten Mannschaft geschwächt antreten.

Mit insgesamt 513,0 Relativpunkten kam der AC Schweinfurt nahe an seinen erst kürzlich aufgestellten Mannschaftsrekord von 523,0 Punkten heran. Die Dominanz der Schweinfurter zeigte sich in allen Disziplinen: Im Reißen mit 199,0 zu 144,3 Punkten, im Stoßen mit 314,0 zu 276,3 Punkten und im Zweikampf mit 513,0 zu 420,6 Punkten. Alle drei Tabellenpunkte blieben somit in Schweinfurt, was dem Team vorerst die Verteidigung des 2. Tabellenplatzes sichert.

Besonders glänzte Lena Bindrum, die mit 95,0 Punkten die höchste Einzelleistung erzielte und erstmals beeindruckende 91 kg im Stoßen bewältigte. Annalena Schmidt war mit 87,0 Punkten die fleißigste Punktesammlerin der Gäste.

Auf den zweiten Platz teilten sich Sophie Hügelschäffer und Maxi Bindrum, die jeweils 92,0 Punkte erreichten. Eine herausragende Leistung zeigte auch Anna Polke, die mit 90,0 Punkten gleich alle drei Unterfrankenrekorde in der Klasse „Frauen -59 kg“ verbesserte: 59 kg im Reißen, 78 kg im Stoßen und 137 kg im Zweikampf. Sophie Hügelschäffer stellte zudem eine neue persönliche Bestleistung mit 68 kg im Reißen auf.

Das Heber-Doppel Tabea Thümmler (Reißen) und Alexander Neusteuer (Stoßen) sammelte gemeinsam 75,0 Punkte, während Ulrike Zehner und Christopher Ott 69,0 Punkte beisteuerten. Ott überzeugte mit 120 kg im Stoßen und kam damit nah an seine persönliche Bestleistung heran.

Auch die Leistungen der Gäste verdienen Anerkennung: Der erst 15-jährige Christian Lenz beeindruckte mit 60 Punkten, während der 16-jährige Michael Lenz mit 68 Punkten die dritthöchste Wertung erzielte. Der erfahrene 49-jährige Masterheber Steffen Pilz ergänzte das Ergebnis mit starken 63 Punkten.

Diese Begegnung war nicht nur ein Highlight für den AC 82 Schweinfurt, sondern auch ein Beweis für die Stärke und Vielseitigkeit des Gewichthebersports in der Region.