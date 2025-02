Gewichtheben: AC 82 will an den Spitzenreitern dranbleiben

SCHWEINFURT – Am kommenden Samstag empfangen die Gewichtheber des AC 82 in ihrem sechsten Wettkampf der Saison in der 2. Bundesliga die Mannschaft des TSV Waldkirchen. Nach der knappen Niederlage vor zwei Wochen in Augsburg will das Team den Anschluss an die Spitzenreiter der Staffel halten.

Die Gäste aus dem tschechisch-österreichischen Dreiländereck hatten bisher mit personellen Engpässen zu kämpfen und stehen aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Die Schweinfurter gehen somit als klare Favoriten in den Wettkampf und streben neben den Tabellenpunkten auch eine möglichst hohe Gesamtleistung an, die für die Endplatzierung entscheidend sein könnte.

Der Wettkampf beginnt am Samstag um 17 Uhr in der Halle des AC 82 an der Wohnscheibe. Bereits zuvor, um 14:30 Uhr, trifft die 3. Mannschaft des AC in der Frankenliga auf die 2. Mannschaft des TSV Röthenbach.