Gewichtheben: Bernd Stühler, Thomas Walz und Johannes Horwedel holen Gold

SCHWEINFURT/KREUZTAL – Erfolgreiche Deutsche Meisterschaften der Masters für den AC 82 Schweinfurt

Bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften der Masters im Gewichtheben, die beim TV Eichen in Kreuztal (Nordrhein-Westfalen) stattfanden, traten 280 Teilnehmer in ihren Alters- und Gewichtsklassen gegeneinander an. Der AC 82 Schweinfurt war mit zehn Athleten vertreten und konnte mehrere Erfolge feiern.

Erster Bundestitel für Bernd Stühler

Bernd Stühler startete in der AK6 -61 kg und sicherte sich trotz einer vorangegangenen Erkrankung seinen ersten Deutschen Meistertitel. Nach Schwierigkeiten beim Reißen gelang ihm im dritten Versuch das Einstiegsgewicht von 42 kg. Im Stoßen reduzierte er sein Anfangsgewicht und erreichte insgesamt 94 kg im Zweikampf.

Thomas Walz holt zum dritten Mal in Folge Gold

In der AK6 -96 kg bewies Thomas Walz erneut seine Klasse. Mit sechs gültigen Versuchen und einer Zweikampfleistung von 175 kg verteidigte er souverän seinen Meistertitel.

DM-Premiere für Edmund Wunderlich mit Vize-Titel

Erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft startete Edmund Wunderlich in der AK6 -102 kg. Mit fünf gültigen Versuchen erzielte er 129 kg im Zweikampf und sicherte sich damit den zweiten Platz.

Beste Platzierung für Peter Michel

Peter Michel vertrat den AC 82 Schweinfurt in der AK5 -96 kg. Mit 141 kg im Zweikampf stellte er seine persönliche Jahresbestleistung ein. Nach dreimal Bronze auf Bundesebene holte er sich dieses Jahr erstmals Silber.

Cindy Röhlich erstmals Deutsche Vizemeisterin

Cindy Röhlich musste sich in der AK2 -81 kg nicht nur mit den Gewichten, sondern auch mit technischen Problemen des Veranstalters auseinandersetzen. Aufgrund von Wartezeiten konnte sie nicht ihr volles Potenzial abrufen. Dennoch erzielte sie mit 116 kg im Zweikampf ihre erste Silbermedaille.

Johannes Horwedel verteidigt seinen Titel

Nach einer herausragenden DM-Premiere im Vorjahr wollte Johannes Horwedel in der AK2 -96 kg erneut Bestleistungen aufstellen. Eine Verletzung hinderte ihn daran, sein volles Leistungsniveau abzurufen. Dennoch reichten 245 kg im Zweikampf zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Platz 4 für Julia Metzger

Julia Metzger, die sich zuletzt beim Frankenligawettkampf in starker Form zeigte, konnte ihre Erwartungen auf Bundesebene nicht vollständig umsetzen. Trotz der Doppelbelastung als frischgebackene Mutter belegte sie mit 101 kg im Zweikampf den vierten Platz in der AK1 -55 kg.

Mannschaftswertung verpasst

Da Verena Horwedel, Maxi Bindrum und Jana Fleischmann verletzungs- bzw. krankheitsbedingt nicht antreten konnten, fiel der AC 82 Schweinfurt aus der Mannschaftswertung.

Einzelergebnisse der AC-Heber:

Klasse Name Reißen (kg) Stoßen (kg) Zweikampf (kg) Platzierung AK1 -59 kg (w) Julia Metzger 45 56 101 4. Platz AK2 -81 kg (w) Cindy Röhlich 50 66 116 2. Platz AK2 -96 kg (m) Johannes Horwedel 115 130 245 1. Platz AK5 -96 kg (m) Peter Michel 65 76 141 2. Platz AK6 -61 kg (m) Bernd Stühler 42 52 94 1. Platz AK6 -96 kg (m) Thomas Walz 73 102 175 1. Platz AK6 -102 kg (m) Edmund Wunderlich 52 77 129 2. Platz

Trotz der Ausfälle in der Mannschaftswertung war die Meisterschaft für den AC 82 Schweinfurt ein voller Erfolg.