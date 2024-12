Gewichtheben: Spannendes Duell in der Frankenliga Wechsel in der Tabellenführung

SCHWEINFURT – Am fünften Wettkampftag der Franken-Liga-Saison 2024/2025 empfing die zweite Mannschaft des AC 82 Schweinfurt die Hebergemeinschaft KSV Kitzingen / Kraftmühle Würzburg. Trotz einer kurzfristigen Umstellung der Aufstellung, bei der Rainer Klement und Samantha Hofmann einsprangen, zeigte der AC Schweinfurt II eine starke Teamleistung.

Die Begegnung bot den Zuschauern spannende Duelle, doch am Ende gingen alle drei Tabellenpunkte knapp an die Gäste, die damit die Tabellenführung in der Frankenliga übernahmen.

Im Reißen versuchte John Steger mit großem kämpferischen Einsatz, die Entscheidung noch zu seinen Gunsten zu drehen. Nach erfolgreichen 94 kg ließ er sich 100 kg auflegen, was eine neue persönliche Bestleistung bedeutet hätte. Leider konnte er den Versuch nicht gültig in die Wertung bringen. Somit sicherte sich die HG die Teildisziplin mit 518,36 zu 510,59 Sinclairpunkten.

Mit 268,47 Punkten war Johannes Reusch der stärkste Heber der Begegnung und sorgte für beeindruckende Leistungen auf Seiten des AC 82 Schweinfurt II. Auf Seiten der Gäste glänzte Benjamin Uhl als bester Heber der HG mit 247,96 Punkten.

Das Gewichtheberjahr 2024 schlossen Johannes Reusch, Matthias Hofmann und Rainer Klement mit persönlichen Jahresbestleistungen ab und setzten damit ein starkes Zeichen für die kommende Saison.