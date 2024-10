Gewinnen und Gutes tun: Benefiz-Aktion ZONTA Adventskalender

SCHWEINFURT – Gewinnen und Gutes tun – das geht mit dem ZONTA Adventskalender des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt, der jetzt in 9. Auflage erscheint. Der Clou: Der ZONTA Adventskalender ist ein Los und stellt tolle Preise in Aussicht! Mit 5 Euro ist man dabei!

Der Kalender als Los

Diese besondere Benefiz-Aktion des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt findet bereits zum neunten Male statt und sorgt gleich mehrfach für Freude. So verbergen sich hinter den 24 Türchen der 3.000 Kalender nicht nur fast 600 Sachpreise im Gesamtwert von etwa 19.000 Euro, sondern der Verkaufserlös geht, wie bei Zonta üblich, an gemeinnützige Projekte und Organisationen wie z.B. an die Psychosoziale Krebsberatungsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. in Schweinfurt.

Zahlreiche Highlights finden sich unter den Gewinnen, wie z.B. eine Jahresmitgliedschaft in einem Fitness-Studio, ein Kurs in der DDC-Factory, eine Ballonfahrt und viele weitere tolle Sachpreise und Gutscheine von Unterstützern aus der Region.

Der Verkauf des Kalenders startet am 28. Oktober und man sollte schnell sein, da im letzten Jahr die gesamte Auflage innerhalb weniger Tage komplett ausverkauft war! Für nur 5 Euro gibt es den ebenso heißbegehrten wie sehnsüchtig erwarteten ZONTA-Adventskalender bei folgenden Verkaufsstellen: Sparkasse Schweinfurt-Hassberge, Rossmarkt SW; Hörgeräte Hahn, Markt SW; Papier Schmitt, Rossmarkt SW; Sauer Raumtex, Rosengasse SW, La Cucina e Casa SW, Friseursalon von den Hoff im Leopoldina Krankenhaus SW sowie in Bad Kissingen Buchhandlung Schöningh und Modehaus Ludewig, beide in der Brunnengasse.

Gewinnen – wie geht’s?

Die Teilnahmebedingungen: Jeder Kalender ist ein Los. Die Kalender sind fortlaufend auf der Rückseite nummeriert und diese Nummer des Kalenders ist die Losnummer. Die Ziehung der Gewinn-Nummern erfolgt unter notarieller Aufsicht ausschließlich aus den tatsächlich verkauften Kalendern, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewonnen hat man, wenn die Losnummer mit der Gewinn-Nummer übereinstimmt. Jede Nummer kann nur einmal gewinnen. Die Gewinn-Nummern werden ab dem 1. Dezember täglich über www.zonta-kg-sw.de und bei der Firma Sauer Raumtex, Rosengasse, veröffentlicht.

So kommt man an seinen Gewinn

Der Gewinn kann bei Sauer Raumtex, Rosengasse, gegen Vorzeigen des Kalenders bzw. der abgetrennten Gewinn-Nummer abgeholt werden. Ausgeschlossen ist der Umtausch von Gewinnen oder die Auszahlung der Werte. Ausgabeschluss ist der 31. März 2025.

Dank an alle Unterstützer!

„Dank großzügiger und vielfältiger Hilfe können wir unser Benefizprojekt, den ZONTA Adventskalender bereits zum neunten Mal durchführen. Wir sind auf diese Kontinuität sehr stolz; der Kalender hat sich zu einem regelrechten Selbstläufer entwickelt“, so die Projektleiterin Prof. Dr. Christiane Walter. Und Präsidentin Klara Weigand ergänzt: „Unser herzlicher Dank gilt allen, die uns mit finanziellen Zuwendungen unterstützen, den Geschäftsleuten, die uns die tollen Gewinne zur Verfügung stellen und unseren Verkaufsstellen. Besonders danken wir hier für die großzügige und stetige Förderung der Sparkasse Schweinfurt-Hassberge und der Firma Rudolph Druck. Und nicht zuletzt auch Dank an unsere Zontians, die hier eine grandiose Teamarbeit leisten.“

Wer und was ist Zonta

Zonta International ist ein weltweites Netzwerk engagierter Frauen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Verbesserung der Stellung der Frau in rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und beruflichen Belangen zu erreichen. Zonta ist überkonfessionell, überparteilich und gemeinnützig. Es wird persönliche, ideelle und finanzielle Hilfe vor Ort geleistet, aber auch bei nationalen und internationalen Projekten von ZONTA. 1958 wurde der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt als sechster deutscher Club gegründet. Derzeit zählt der Club 35 Mitglieder. Sie kommen aus unterschiedlichen Berufsgruppen und treffen sich einmal monatlich zu frauenrelevanten Vorträgen, Besprechung und Umsetzung von Projekten.

Zonta finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und durch Benefizveranstaltungen und -projekte wie beispielsweise den Adventskalender. Da alle Mitglieder ehrenamtlich arbeiten, gehen tatsächlich 100 Prozent der Einnahmen in die lokalen Projekte des Clubs sowie in die Projekte von Zonta International.

Weitere Infos unter: www.zonta.org