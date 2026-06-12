Gewissheit im Fall des vermissten Schwimmers: 23-Jähriger verstorben
GROSSWALLSTADT / KLEINWALLSTADT (LKR. MILTENBERG) – Der seit dem 10. Mai vermisste Schwimmer, der im Main verunglückt war, ist identifiziert. Rechtsmedizinische Untersuchungen bestätigten nun, dass es sich bei einer am 19. Mai im Fluss geborgenen männlichen Leiche um den 23-Jährigen handelt.
Hintergrund des tragischen Vorfalls
Der junge Mann war am 10. Mai beim Versuch, den Main zu durchschwimmen, in eine Notlage geraten und untergegangen. Trotz umfangreicher und intensiver Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei konnte er zunächst nicht gefunden werden.
Abschluss der polizeilichen Ermittlungen
Nachdem die Identität des Verstorbenen zweifelsfrei geklärt wurde, konnten auch die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls abgeschlossen werden. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor; die Polizei geht von einem tragischen Unfallgeschehen aus.
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