Gibt es Zeugen? – Diebstahl aus Autohaus in Bad Neustadt – Schaden liegt bei circa 30.000 Euro

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte einen Renault Megan vom Gelände eines Autohauses entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 30.000 Euro. Die Polizei Bad Neustadt hat die Ermittlungen übernommen und ruft mögliche Zeugen auf, sich zu melden.

In der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zum Firmengelände eines Autohauses in der Saalestraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand verluden die Täter einen schwarzen Renault Megan, mutmaßlich mit einer Seilwinde, auf ein entsprechendes Fahrzeug und flüchteten unerkannt. Mutmaßlich durch die gleichen Täter wurden in unmittelbarer Nähe die Kennzeichen eines Dacia entwendet.

Die Polizei Bad Neustadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten wenden sich hierbei auch an die Bevölkerung und rufen mögliche Zeugen auf, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Neustadt unter Tel. 09771/606-0 entgegen.