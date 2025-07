Gibt es Zeugen für eine Nötigung mit Unfall in der Elas-Brandström-Straße?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr kam es in der Elsa-Brandström-Straße zwischen dem Fahrer eines Toyota und einem Motorradfahrer zu einer verbalaggressiven Auseinandersetzung in deren Verlauf es zur Nötigung einer der beiden Verkehrsteilnehmer sowie zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person kam.

Die Polizei Schweinfurt sucht nun unabhängige Zeugen die den Vorfall beobachten konnten.