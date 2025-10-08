Giftige Gase ausgetreten – Großeinsatz der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei
MAINASCHAFF – Am Dienstagabend kam es in einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Industriestraße zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem bei einer chemischen Reaktion giftige Gase ausgetreten waren. Die Gase gelangten über den Schornstein ins Freie. Als Vorsichtsmaßnahme wurden das Gebiet um das Firmengelände großräumig abgesperrt sowie angrenzende Firmen und Geschäfte geräumt. Auch die angrenzende Bundesstraße und die Bundeswasserstraße Main wurden gesperrt.
Maßnahmen und Betroffeneninformation
Zum aktuellen Zeitpunkt wurden vier Personen leicht verletzt und werden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.
Die Bevölkerung im möglichen Gefahrenbereich wurde umgehend über Lautsprecherdurchsagen informiert und angewiesen, folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:
- Fenster und Türen geschlossen halten.
- Nicht ins Freie treten.
- Lüftungsanlagen ausschalten.
Für die Bewohner der Umgebung und hilfebedürftige Personen wurde im Rot-Kreuz-Haus Kleinostheim eine Anlaufstelle eingerichtet.
Die Polizei Aschaffenburg hat in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch unklar.
Feuerwehr und Polizei informieren fortlaufend über ihre Social-Media-Kanäle über den Verlauf des Einsatzes. Anwohner werden dringend aufgefordert, sich an die Anweisungen zu halten und abgesperrte Bereiche nicht zu betreten.
