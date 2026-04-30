Girls’ Day bei der Unternehmensgruppe Glöckle
SCHWEINFURT – Ein Tag voller Einblicke, Ausprobieren und echter Baustellenluft: Beim diesjährigen Girls’ Day durfte die Unternehmensgruppe Glöckle elf junge Teilnehmerinnen begrüßen und ihnen zeigen, wie vielseitig und spannend die Baubranche ist.
Nach der Ankunft und einer kurzen Vorstellungsrunde startete das Programm mit persönlichen Einblicken aus der Geschäftsführung, präsentiert von Firmenchefin Carolin Glöckle. Unter dem Motto „Ich werde Chefin“ wurde deutlich, wie vielfältig Karrierewege bei Glöckle sein können. „Die Baubranche bietet unglaublich viele Möglichkeiten – ganz unabhängig davon, welchen Weg man einschlagen möchte. Mir ist wichtig zu zeigen: Traut euch, euren eigenen Weg zu gehen und Verantwortung zu übernehmen“, so Geschäftsführerin Carolin Glöckle.
Im Anschluss wurde es praktisch: In der Schlosserei und auf dem Gelände konnten die Mädchen selbst aktiv werden – beim Baggerfahren, beim Gießen von Betonfiguren und bei der Maschinenführung. Hier stand das Ausprobieren im Mittelpunkt und sorgte für viele begeisterte Gesichter. Parallel dazu gab Maurerin Liana Braun authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag und zeigte, worauf es im Handwerk ankommt. Ergänzt wurde das Programm durch ihren Vortrag, der die praktischen Erfahrungen fachlich einordnete.
Nach einer gemeinsamen Pause ging es gestärkt weiter: Im Vortrag zur Bauleitung von Jutta Seidlitz, Bauleiterin im Tief- und Straßenbau, wurde deutlich, wie Planung, Organisation und Verantwortung auf der Baustelle zusammenlaufen und welche Rolle Bauleiterinnen dabei spielen. Zum Abschluss gab es Feedback und einen kompakten Überblick über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten im Bausektor. Viele Teilnehmerinnen nahmen neben neuen Eindrücken auch konkrete Ideen für ihre berufliche Zukunft mit. Das Fazit der Unternehmensgruppe Glöckle fällt klar positiv aus. Ein gelungener Tag mit viel Neugier und Begeisterung. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!