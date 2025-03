Girls‘ und Boys‘ Day am 03. April: Landratsamt Schweinfurt stellt vielfältige Berufe vor

LANDKREIS SCHWEINFURT – Girls‘ und Boys‘ Day 2025: Einblicke in vielfältige Berufsfelder

Am 3. April 2025 ist es wieder soweit: Der bundesweite Girls‘ und Boys‘ Day bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, neue Berufsfelder kennenzulernen. Auch der Landkreis Schweinfurt beteiligt sich an dem Aktionstag, um Jugendlichen spannende Einblicke in Berufe zu ermöglichen, die traditionell eher vom jeweils anderen Geschlecht dominiert werden.

Chancen für Mädchen und Jungen

Ziel des Aktionstages ist es, Mädchen und Jungen für Berufe zu begeistern, die sie bislang vielleicht nicht in Betracht gezogen haben. So erhalten Mädchen die Möglichkeit, sich in folgenden technischen und verwaltungsnahen Berufen auszuprobieren:

Umwelttechnologin für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Straßenwärterin

Fachinformatikerin

Diplom-Verwaltungsinformatikerin (FH)

Für Jungen gibt es ebenfalls interessante Berufe zu entdecken, die bislang oft von Frauen dominiert werden:

Verwaltungsfachangestellter

Diplom-Verwaltungswirt (FH)

Anmeldung und weitere Informationen

Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich noch bis zum 27. März 2025 anmelden. Die Registrierung erfolgt über die offiziellen Plattformen:

👉 www.girls-day.de/Radar

👉 www.boys-day.de/boys-day-radar

Einfach den Suchbegriff Landkreis Schweinfurt eingeben und die verfügbaren Angebote entdecken.

Weitere Informationen zu den Berufsmöglichkeiten gibt es zudem auf der Homepage des Landratsamts unter:

🔗 www.landkreis-schweinfurt.de/deine-zukunft