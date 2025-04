Girls’Day bei der Feuerwehr Bad Brückenau

BAD BRÜCKENAU – Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Feuerwehr Bad Brückenau wieder am bundesweiten Girls’Day und bot 13 Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren spannende Einblicke in den Alltag der Feuerwehr.

Bereits seit vielen Jahren nimmt die Feuerwehr an diesem Mädchenzukunftstag teil, um jungen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich für das Ehrenamt oder sogar den Beruf Feuerwehr zu begeistern – ein Bereich, in dem Frauen bislang noch deutlich unterrepräsentiert sind.

Nach einer kurzen theoretischen Einführung wurden den Teilnehmerinnen die Unterschiede zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr nähergebracht. Dabei stand nicht nur die Einsatzpraxis im Mittelpunkt, sondern auch die beruflichen Möglichkeiten und Herausforderungen im Feuerwehrdienst.

Im Anschluss ging es in die Praxis: Unter dem Motto „Ein Tag als Feuerwehrfrau“ konnten die Mädchen Löschübungen absolvieren und erhielten erste Einblicke in die technische Rettung. Besonders eindrucksvoll war eine Übung, bei der eine verletzte Person mithilfe der Drehleiter gerettet werden musste.

Als besonderes Highlight wurde am Ende die eigene Höhentauglichkeit auf die Probe gestellt – natürlich auf freiwilliger Basis. Wer wollte, durfte mit der Drehleiter auf etwa 32 Meter Höhe fahren und die Aussicht über Bad Brückenau genießen.

Die Feuerwehr zieht erneut ein positives Fazit: Der Girls’Day war vollständig ausgebucht und sorgte bei allen Beteiligten für Begeisterung. Ein starkes Zeichen für mehr weibliche Präsenz in Feuerwehr und Rettungsdienst.