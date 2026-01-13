Glätte im Bereich Main-Rhön führt zu über 12.000 Euro Schaden
REGION MAIN-RHÖN – Trotz der gebietsweise schwierigen winterlichen Straßenverhältnisse blieb die Zahl der Unfälle im Bereich Main-Rhön am Montag überschaubar. Die Polizei verzeichnete lediglich zwei nennenswerte glättebedingte Vorfälle in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen, bei denen glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen. Dennoch entstand an den beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, was die anhaltende Gefahr durch winterliche Straßenglätte unterstreicht.
In Ostheim vor der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) ereignete sich gegen 07:45 Uhr ein Zusammenstoß im Gegenverkehr. Ein 56-jähriger Audi-Fahrer verlor im Kurvenbereich zwischen der Alexandrastraße und der Straße „Am Tanzberg“ aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Seat einer 34-jährigen Frau. Obwohl beide Autos massiv beschädigt wurden und ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro entstand, blieben beide Beteiligten unverletzt.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 19:30 Uhr in Maßbach (Landkreis Bad Kissingen). Dort rutschte ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen. Trotz deutlich reduzierter Fahrweise konnte der Mann den Wagen auf der spiegelglatten Straße nicht mehr abfangen. Während am Fahrzeug lediglich ein geringer Schaden von etwa 500 Euro entstand, musste der Pkw dennoch abgeschleppt werden. Die Polizei mahnt angesichts dieser Vorfälle weiterhin zu extremer Vorsicht und angepasster Geschwindigkeit auf winterlichen Routen.
