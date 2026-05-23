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Glanz, Beats und Cocktails: Rosen-Clubnacht verwandelt das Kurgarten Café in eine exklusive Party-Location

23. Mai 2026Letztes Update 23. Mai 2026
Glanz, Beats und Cocktails: Rosen-Clubnacht verwandelt das Kurgarten Café in eine exklusive Party-Location
Foto: Julia Gerber
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AD KISSINGEN – Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm ein echtes Highlight für alle Partygänger in der Region: Anfang Juni wird im historischen Kurgarten Café wieder die Nacht zum Tag gemacht. Bei der diesjährigen „Rosen-Clubnacht“ am Freitag, den 5. Juni 2026, verwandelt sich das stilvolle Ambiente ab 21:00 Uhr in einen glanzvollen Club, der ausgelassene Partystimmung mit einzigartiger Eleganz verbindet.

„Mit der Rosen-Clubnacht möchten wir unseren Gästen und Einheimischen ein spezielles Party-Erlebnis bieten“, freut sich Sebastian Dresbach, Kurdirektor und Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Das Kurgarten Café zeige bei diesem Event einmal mehr, wie wandelbar es sei und wie vielfältig das gesellschaftliche Angebot in Bad Kissingen ausfalle.

Disco-Beats und Kulinarik im Herzen des Kurgartens

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Für den perfekten Soundtrack der Sommernacht sorgt an den Reglern DJ Kidd. Mit einer energiegeladenen Playlist aus Club-Beats und Tanzflächen-Klassikern wird er den Partygästen auf der großen Tanzfläche einheizen.

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Damit zwischen den Tanzeinlagen auch der Genuss nicht zu kurz kommt, hat das Team der Clubnacht ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt:

  • An der Bar: Eine breite Auswahl an kühlen Erfrischungen und frisch gemixten Cocktails.

  • Für den herzhaften Hunger: Frische Wraps, klassische Bruschetta und knackige Salate.

  • Für Naschkatzen: Warmer Schokokuchen serviert mit einer Kugel Eis.

Tickets sichern: Vorverkauf und Abendkasse

Wer sich dieses Sommernachts-Event nicht entgehen lassen möchte, kann sich seine Karten ab sofort im Vorverkauf sichern. Die Ticket-Preise im Überblick:

  • Vorverkauf (VVK): 15,00 Euro

  • Abendkasse (AK): 18,00 Euro

Hier gibt es die Tickets:

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23. Mai 2026Letztes Update 23. Mai 2026

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