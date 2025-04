Glanzvolle Ballnächte in Bad Kissingen – Jetzt Tickets sichern!

BAD KISSINGEN – Die traditionsreichen Ballveranstaltungen in Bad Kissingen gehören zu den Höhepunkten des jährlichen Kulturprogramms. Gäste und Einheimische können sich auf elegante Tanzrunden, atemberaubende Abendgarderoben und eine beeindruckende Kulisse freuen.

Tickets für die Bälle jetzt erhältlich

Wer bei den außergewöhnlichen Events dabei sein möchte, kann sich jetzt Karten sichern:

Rosenball am Samstag, 14. Juni , mit der vorausgehenden Rosen-Clubnacht am Freitag, 13. Juni

am , mit der vorausgehenden am Festball beim Fürsten Rákóczi am Samstag, 26. Juli

Juniabende im Zeichen der Rose

Der Rosenball lädt am 14. Juni in den prachtvollen Max-Littmann-Saal zu einem stilvollen Abend ein. Nach dem Empfangsaperitif beginnt um 20 Uhr das festliche Programm (Einlass ab 19 Uhr).

Moderatorin Kathie Kleff führt charmant durch den Abend, während JJ Fetzer and Friends mit einer Mischung aus klassischen Ballmelodien und modernen Hits für Tanzstimmung sorgen. Ein Highlight ist die Wahl der Rosenkönigin, bei der die Gäste mitentscheiden können.

Kulinarisch verwöhnt das Catering-Team von Maxi-Event mit einer vielfältigen Getränkeauswahl und kleinen Köstlichkeiten. Wer den Abend exklusiv genießen möchte, kann sich ein Ticket inklusive 3-Gang-Menü sichern.

Ticketpreise für den Rosenball

Ballticket inkl. Aperitif: 79 €

79 € Ballticket inkl. 3-Gang-Menü: 131 € (buchbar bis 8. Juni )

131 € (buchbar bis ) Balkonticket (ohne Menü): 39 € (50 % Rabatt für Schüler & Studierende)

Die Rosen-Clubnacht am 13. Juni im Kurgarten Café startet um 21 Uhr und bietet eine moderne Partynacht als Ergänzung zum festlichen Ball. Tickets: 15 €

Historische Eleganz beim Festball des Fürsten Rákóczi

Das traditionelle Rakoczy-Fest am letzten Juliwochenende lässt Bad Kissingen in den Glanz vergangener Zeiten eintauchen. Am 26. Juli lädt der Fürst Rákóczi zum Festball in den Max-Littmann-Saal ein. Historische Persönlichkeiten in prachtvollen Kostümen verleihen der Veranstaltung ein einzigartiges Flair.

Nach dem feierlichen Einzug der historischen Figuren und der Ansprache des Fürsten folgt als besonderes Highlight die Gläserpolonaise durch den Kurgarten. Für die musikalische Untermalung sorgt das renommierte Gloria Sextett.

Ticketpreise für den Festball

Ballticket: 79 €

79 € Ballticket inkl. 3-Gang-Menü: 131 € (buchbar bis 20. Juli )

131 € (buchbar bis ) Balkonticket (ohne Menü): 39 € (50 % Rabatt für Schüler & Studierende)

Tickets sichern für die Sommernachts-Events

Eintrittskarten sind erhältlich:

📍 Tourist-Information Arkadenbau

📞 Telefon: 0971 8048-444

🌐 Online: www.bad-kissingen.de/events

📧 E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de