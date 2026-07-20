Glas in Festumzug geworfen – Mann wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt

NÜDLINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Ein 40-jähriger Mann hat am Samstagabend ein Glas in den Festumzug des Schützenvereins geworfen. Ein 23-Jähriger wurde dabei durch Glassplitter leicht verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf in Gewahrsam.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr in der Straße „Wurmerich“, als der Festumzug durch den Ort zog. Nach bisherigen Erkenntnissen warf der 40-Jährige ein Glas in den vorbeiziehenden Zug. Ein 23-jähriger Teilnehmer erlitt dabei eine leichte Verletzung an der Hand durch Glassplitter. Weitere Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen trafen den Tatverdächtigen kurze Zeit später an und brachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde unter anderem eine Blutentnahme durchgeführt.

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Gegen den 40-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bislang noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.