Glasfaserausbau 2026: Stadtwerke Schweinfurt erschließen Eselshöhe und nördliche Stadtteile

SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt setzen ihre Digitalisierungsstrategie fort und starten im März 2026 den nächsten Ausbauabschnitt ihres Glasfasernetzes (FTTH, „Fiber to the Home“). Dadurch erhalten rund 2.800 zusätzliche Haushalte in den Stadtteilen Eselshöhe, Nördlicher Stadtteil und Nordöstlicher Stadtteil Zugang zum gigabitfähigen Internet. Bis 2031 ist die flächendeckende Glasfaserversorgung der Stadt geplant.

Informationsveranstaltungen

Für Anwohner und Eigentümer finden am 22. Oktober 2025 zwei Informationsveranstaltungen statt, um über Ablauf, Vorteile und notwendige Schritte zu informieren:

Termine: 14:00 Uhr und 18:00 Uhr

14:00 Uhr und 18:00 Uhr Details und Anmeldung: www.stadtwerke-sw.de/events

Kostenloser Glasfaseranschluss

Eigentümer haben während der Bauphase die Möglichkeit, den Hausanschluss kostenfrei zu erhalten. Hierfür sind zwei Schritte notwendig:

Grundstücks- und Gebäudenutzungserklärung (GNE): Abgabe online unter www.stadtwerke‑sw.de/gne. Tarifabschluss: Abschluss eines passenden Glasfasertarifs unter www.stadtwerke-sw.de/internet.

Ohne die Abgabe der GNE ist ein Anschluss nicht möglich. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist eine spätere Anbindung mit Mehrkosten verbunden.

Ausbaugebiete im Detail

Eselshöhe: Das Gebiet südlich der Walther-von-der-Vogelweide-Straße.

Das Gebiet südlich der Walther-von-der-Vogelweide-Straße. Nördlicher Stadtteil: Das Areal südlich des Theuerbrünnleinswegs.

Das Areal südlich des Theuerbrünnleinswegs. Nordöstlicher Stadtteil: Bereiche zwischen Am Oberen Marienbach, der Klingenbrunnstraße und rund um das Leopoldina-Krankenhaus.

Die Stadtwerke Schweinfurt treiben damit ihr Ziel voran, Schweinfurt zur digitalen Vorzeigestadt zu entwickeln und über 27.000 Haushalte und Unternehmen mit stabilen Gigabit-Anschlüssen zu versorgen. Das Netz wird nach dem Open-Access-Prinzip betrieben.