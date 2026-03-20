Glasfaserausbau in der Innenstadt Bad Kissingen: 7.000 Haushalte werden angeschlossen
BAD KISSINGEN – Der Glasfaserausbau durch das Unternehmen GlasfaserPlus erreicht die Innenstadt und die Fußgängerzone von Bad Kissingen. Seit dieser Woche führt die Firma Ergatikat die notwendigen Bauarbeiten durch, um die digitale Infrastruktur für rund 7.000 Haushalte in der Kernstadt bis Ende 2026 zu modernisieren.
Die aktuellen Maßnahmen haben in der Ludwigstraße begonnen und erstrecken sich in den kommenden Wochen über zentrale Bereiche wie die Brunnengasse, Turmgasse, Spargasse, Grabengasse sowie die Prinzregentenstraße und die Straße „Am Kurgarten“. Ziel ist es, die Arbeiten in der Fußgängerzone bis Donnerstag, den 2. April 2026, abzuschließen. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel bezeichnete den eigenwirtschaftlichen Ausbau als wichtigen Schritt für den Wirtschaftsstandort, betonte jedoch auch das Ziel, künftig alle Stadtteile an das Netz anzubinden.
Die Details zum Ausbau und den Beeinträchtigungen:
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Umfang: Das Projekt umfasst die Kernstadt östlich der Saale, Teile von Winkels, den Sinnberg sowie das Areal der ehemaligen US-Kaserne.
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Baumaßnahmen: Trotz der Nutzung bestehender Leerrohre müssen teilweise Straßen und Gehwege geöffnet werden. Die ausführenden Firmen sind verpflichtet, entstandene Schäden nach Abschluss wiederherzustellen.
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Erreichbarkeit: Zufahrten zu Grundstücken und Garagen sollen während der Bauzeit weitgehend nutzbar bleiben.
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Rechtliche Lage: Der Glasfaserausbau ist gesetzlich als überragendes öffentliches Interesse eingestuft, was den Netzbetreibern entsprechende Rechte zur Flächennutzung einräumt.
Informationen zu den Anschlussmöglichkeiten erhalten Interessierte vor Ort im Telefonladen (Prinzregentenstraße 5a) oder bei Expert Jakob (Riedgraben 5).
Kontakt für Fragen zur Baustelle:
0177/7883984
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