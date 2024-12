Glasfaserausbau in Schweinfurt: Stadtwerke geben Einblick in neue digitale Ära

Herausforderungen und Chancen

Besonders im Fokus stand der Ausbau der Schweinfurter Innenstadt, der aufgrund der engen Gassen und Fußgängerbereiche mit baulichen Herausforderungen verbunden ist. Die Arbeiten sollen in enger Abstimmung mit Anwohnern, Gewerbetreibenden und der Stadtverwaltung durchgeführt werden. Der Startschuss für die Bauarbeiten fällt Anfang 2025, wobei diese abschnittsweise erfolgen werden. Auch der Stadtteil „Am Bergl“ wird umfassend erschlossen – insgesamt profitieren rund 6.500 Haushalte von den Maßnahmen.

Glasfaser als Grundpfeiler der Digitalisierung

In der anschließenden Fragerunde zeigte sich, dass vielen Bürgern die Bedeutung eines Glasfaseranschlusses bewusst ist. Eine stabile, schnelle Internetverbindung ist in Zeiten von Homeoffice und digitalem Lernen unerlässlich. Glasfaser bietet mit Übertragungsraten von bis zu 2.000 Mbit/s optimale Voraussetzungen für ein reibungsloses digitales Leben. Fragen rund um den Glasfaserausbau beantworten die Stadtwerke Schweinfurt gerne unter der Kunden-Hotline 09721 931 – 400 oder auf ihrer Webseite www.stadtwerke-sw.de

Kostenlose Glasfaseranschlüsse im Ausbaugebiet

Ein besonderes Highlight für die Anwohner ist das Angebot der Stadtwerke, während der Ausbauphase kostenlose Glasfaseranschlüsse bereitzustellen. Dafür ist lediglich die Einwilligung des Eigentümers in den Grundstücksnutzungsvertrag (www.stadtwerke-sw.de/gnv) sowie die Buchung eines entsprechenden Glasfasertarifs erforderlich. Diese einmalige Gelegenheit ermöglicht es, sich zukunftssicher zu vernetzen, ohne zusätzliche Kosten zu tragen. In den Stadtteilen Am Sand, Deutschhof und Hochfeld wurden bereits mehr als 4.500 Wohneinheiten erfolgreich angeschlossen.

Das große Interesse an den Informationsveranstaltungen unterstreicht die Dringlichkeit und Bedeutung des Glasfaserausbaus in Schweinfurt. In einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft ist eine leistungsfähige Internetverbindung unverzichtbar. Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die Stadt fit für die Zukunft zu machen und die digitale Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.