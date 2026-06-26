Glasfaserausbau verständlich erklärt: Gigabitbüro des Bundes kommt nach Schweinfurt
SCHWEINFURT – Wie funktioniert Glasfaser eigentlich und welche Vorteile bietet sie? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es am Freitag, 3. Juli 2026, auf dem Schweinfurter Marktplatz. Dort macht das Gigabitbüro des Bundes im Rahmen seiner Roadshow Station und informiert gemeinsam mit den Stadtwerken Schweinfurt und der RegioNet über den Ausbau der digitalen Infrastruktur.
Programm und Informationen vor Ort
Die Veranstaltung bietet Interessierten einen direkten Einblick in die Technik hinter dem schnellen Internet:
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Gigabit-Mobil: In der mobilen Ausstellung werden anschaulich die Funktionsweise der Glasfasertechnologie sowie die notwendigen Schritte für den Hausanschluss erläutert. Exponate wie Kabeltypen und Inhouse-Komponenten machen den Prozess nachvollziehbar.
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Fachvorträge: Um 11:00 Uhr und 13:00 Uhr geben Experten unter dem Titel „So kommt die Glasfaser zu Ihnen“ detaillierte Einblicke in die Gebäudeverkabelung und technische Anforderungen.
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Beratung: Fachleute der Stadtwerke Schweinfurt und der RegioNet informieren zum aktuellen Ausbaustand in der Stadt, beantworten individuelle Fragen zu Anschlussmöglichkeiten und präsentieren passende Tarife.
Details zur Veranstaltung
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Datum: Freitag, 3. Juli 2026
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Uhrzeit: 10:00 bis 17:00 Uhr
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Ort: Marktplatz, Schweinfurt
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Eröffnung: 10:30 Uhr durch die Zweite Bürgermeisterin Michal-Zaiser
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Eintritt: Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei.
Zusätzlich zum Informationsangebot gibt es ein Glücksrad mit Preisen sowie eine Sonderaktion für RegioNet-Neukunden. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Mieter, Hauseigentümer und alle, die sich über den digitalen Anschluss der Zukunft informieren möchten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.stadtwerke-sw.de/events
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