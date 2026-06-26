Auto IU

Glasfaserausbau verständlich erklärt: Gigabitbüro des Bundes kommt nach Schweinfurt

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Glasfaserausbau verständlich erklärt: Gigabitbüro des Bundes kommt nach Schweinfurt
Symbolfoto: 2fly4
A N Z E I G E
Sparkasse

SCHWEINFURT – Wie funktioniert Glasfaser eigentlich und welche Vorteile bietet sie? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es am Freitag, 3. Juli 2026, auf dem Schweinfurter Marktplatz. Dort macht das Gigabitbüro des Bundes im Rahmen seiner Roadshow Station und informiert gemeinsam mit den Stadtwerken Schweinfurt und der RegioNet über den Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Programm und Informationen vor Ort

Die Veranstaltung bietet Interessierten einen direkten Einblick in die Technik hinter dem schnellen Internet:

Details zur Veranstaltung

  • Datum: Freitag, 3. Juli 2026

  • Uhrzeit: 10:00 bis 17:00 Uhr

  • Ort: Marktplatz, Schweinfurt

  • Eröffnung: 10:30 Uhr durch die Zweite Bürgermeisterin Michal-Zaiser

  • Eintritt: Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei.

A N Z E I G E N
Doggenclub
Newsallianz

Zusätzlich zum Informationsangebot gibt es ein Glücksrad mit Preisen sowie eine Sonderaktion für RegioNet-Neukunden. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Mieter, Hauseigentümer und alle, die sich über den digitalen Anschluss der Zukunft informieren möchten.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

Weitere Informationen finden Sie unter www.stadtwerke-sw.de/events


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)