Gleich mehrere Eisautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet

LANDKREIS WÜRZBURG – In der Nacht zum Samstag kam es in mehreren Gemeinden des Landkreises zu einer Serie von Einbrüchen in sogenannte Casa Eisautomaten. Betroffen waren die Orte HELMSTADT, TEILHEIM, OBERPLEICHFELD, KIRCHHEIM, WALDBÜTTELBRUNN, BERGTHEIM und GEROLDSHAUSEN. Zwischen 00:00 und 01:30 Uhr wurden dort insgesamt sieben Automaten gewaltsam aufgebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hebelte ein bislang unbekannter Täter jeweils die Bedienelemente der Automaten mit einem breiten Hebelwerkzeug auf – vermutlich einem Brecheisen. Auffällig war dabei ein roter Farbabrieb, der an mehreren Geräten zurückblieb. Die Bargeldfächer samt Inhalt wurden entwendet. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit noch nicht abschließend beziffert, der entstandene Sachschaden wird jedoch pro Automat auf rund 200 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht hat – insbesondere verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betroffenen Orte – wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden.