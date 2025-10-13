Gleich mehrere Festnahmen – Fahndungserfolge der Polizei Karlstadt übers Wochenende
ZELLINGEN UND THÜNGEN – Der Karlstädter Polizei gelang es am Wochenende, mit Unterstützung umliegender Dienststellen gleich mehrere Fälle von Diebstahl und versuchtem Diebstahl sowie weiterer Delikte zu klären. Vier Tatverdächtige konnten im Rahmen von Fahndungen festgenommen werden und müssen sich nun strafrechtlich verantworten.
Einbruch in Verkaufshäuschen in Zellingen
Am Samstagvormittag, gegen 09:45 Uhr, verschafften sich zunächst zwei unbekannte Personen Zutritt zu einer Verkaufsbude im Leinacher Weg und stahlen eine kleinere, ungesicherte Kasse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag, nachdem sie vergeblich versucht hatten, eine gesicherte Kasse zu stehlen. Nur etwa eine Stunde nach der Diebstahlsaufnahme meldete das Alarmsystem einen erneuten Einbruch. Die beiden Tatverdächtigen wurden wieder im Verkaufsraum angetroffen, wo einer erneut versuchte, die Kasse erfolglos mit einem Werkzeug zu öffnen, während der Zweite Eis im Wert von etwa 35 Euro in seinen Rucksack steckte.
Festnahme von zwei Jugendlichen
Die beiden Diebe versuchten auf E-Scootern zu entkommen. Durch das schnelle Handeln und die Verfolgung eines Verantwortlichen und weiterer Zeugen konnte ein 14-jähriger Tatverdächtiger mit syrischer Staatsangehörigkeit festgehalten und anschließend von den Beamten festgenommen werden. Auch der zweite Unbekannte, ein 16-jähriger Deutscher, konnte zur Rückkehr bewegt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der vom 14-jährigen benutzte E-Scooter am Vorabend am Bahnhof in Retzbach gestohlen worden war und sichergestellt wurde. Zudem musste bei dem Jugendlichen aufgrund vorangegangenem Betäubungsmittelkonsums eine Blutentnahme durchgeführt werden.
Einbruch in Garage in Thüngen
Am Montagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde der Bewohner eines Hauses Am Kies in Thüngen durch Geräusche aus seiner Garage aufmerksam. Er stellte ein geöffnetes Garagentor fest und traf auf einen zunächst unbekannten Mann. Dieser versuchte zu flüchten und schlug gegen den Zeugen, der ihn festhalten wollte und dabei leicht verletzt wurde.
Festnahme von zwei weiteren Tatverdächtigen
Nach einem Polizeinotruf fahndeten zahlreiche Polizeistreifen verschiedener Dienststellen nach dem Tatverdächtigen. Auf einem Feldweg in der Nähe der Staatsstraße 2437 wurde ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt. Im Fahrzeug konnten ein 39-jähriger Italiener und ein 44-jähriger Ukrainer angetroffen werden, gegen die sich ein dringender Tatverdacht erhärtete. Sie wurden vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass die an ihrem PKW angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden alle erforderlichen Maßnahmen, einschließlich der Sicherstellung des Fahrzeugs samt Kennzeichen, durchgeführt.
Alle vier Tatverdächtigen müssen sich nun wegen verschiedener Taten strafrechtlich verantworten.
