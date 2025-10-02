Gleich zwei Verkehrsunfälle durch Biber auf der Fahrbahn

KARSBACH – Auf der B 27 in Karsbach kam es am Dienstagmorgen gegen 05:45 Uhr zu einem kuriosen Verkehrsunfall, bei dem ein Biber auf der Fahrbahn von zwei nacheinander folgenden Autos erfasst wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Ein 49-jähriger Mann befuhr die B 27 von Hammelburg in Richtung Gemünden, als in einer leichten Kurve plötzlich ein Biber die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer erfasste das Tier mit seinem VW. Kurz darauf erfasste ein nachfolgender Mitsubishi den bereits auf der Straße liegenden Biber nochmals.

Sowohl der VW als auch der Mitsubishi wurden durch den Zusammenstoß mit dem Tier so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.