Gleitschirmflieger stürzt aus 40 Metern Höhe – 62-Jähriger schwer verletzt

SAAL AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein Gleitschirmflieger ist am Dienstagmittag auf dem Segelfluggelände „Am Kreuzberg“ aus etwa 40 Metern Höhe abgestürzt und schwer verletzt worden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 11:30 Uhr sollte der 62-jährige Gleitschirmflieger mithilfe einer speziellen Seilwinde in die Luft gezogen werden. Noch während des Starts führten starke Windböen dazu, dass der Pilot die Kontrolle über sein Fluggerät verlor und sich das Windenseil vom Gleitschirm löste.

Der Mann geriet daraufhin in einen unkontrollierten Flugzustand und stürzte aus rund 40 Metern Höhe auf das Segelfluggelände. Beim Aufprall erlitt er schwere Verletzungen.

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Vereinsmitglieder leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Eine Notärztin versorgte den Verletzten, anschließend wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände des Absturzes sind nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipräsidiums Unterfranken.