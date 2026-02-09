Auto IU

Glöckle als Top-Innovator ausgezeichnet

Björn Diezel (kaufmännischer Geschäftsführer), Fabian Schmitt (Projektleiter Innovation, Nachhaltigkeit und Energiemanagement ), Carolin Glöckle (geschäftsführende Gesellschafterin); Foto: Lena Pfister / Unternehmensgruppe Glöckle
SCHWEINFURT – Die Unternehmensgruppe Glöckle hat das renommierte TOP 100-Siegel 2026 erhalten und gehört damit offiziell zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Das Familienunternehmen überzeugte in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren unter der Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke besonders in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Baustoffrecycling und digitale Bauprozesse.

Die geschäftsführende Gesellschafterin Carolin Glöckle betont, dass Innovation durch eine eigene Fachabteilung strukturell verankert wurde, um Zukunftsthemen der Bauwirtschaft aktiv mitzugestalten. Ein zentraler Baustein dieses Erfolgs ist das neu eröffnete Kompetenzzentrum für Recyclingbaustoffe, das einen messbaren Mehrwert für die Umwelt und die Branche schafft.

Die offizielle Preisverleihung durch Mentor Christian Wulff findet am 26. Juni 2026 beim Deutschen Mittelstands-Summit im Heidelberg Congress Center statt.

