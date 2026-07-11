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Glöckle-EcoScouts belegen 2. Platz bei IHK-Projekt „EcoScouts“

11. Juli 2026Letztes Update 11. Juli 2026
Fabian Schmitt, Levin Popp, Tim Rudolph, Lena Göbel, Leonard Bühler, Carolin Glöckle. Foto: Lena Pfister
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SCHWEINFURT – Mit einem innovativen Konzept zur nachhaltigeren Energieversorgung auf Baustellen haben die Nachwuchskräfte der Unternehmensgruppe Glöckle – Lena Göbel, Leonard Bühler, Tim Rudolph und Levin Popp – den zweiten Platz beim IHK-Projekt „EcoScouts“ errungen.

Innovative Lösung für mehr Nachhaltigkeit

Das Team entwickelte ein System, das einen mobilen Stromspeicher mit einer Photovoltaikanlage kombiniert. Durch diese Kopplung wird der Stromspeicher primär mit Solarstrom geladen, während ein Dieselgenerator nur noch bei Bedarf unterstützend eingreift.

Verstrickt und zugenäht
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Dieses Konzept bietet zahlreiche Vorteile:

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  • Emissionsminderung: Jährliche Einsparung von rund 34 Tonnen CO₂.

  • Effizienz: Deutliche Reduktion der Generator-Laufzeiten und Vermeidung von Leerlaufzeiten.

  • Weitere Pluspunkte: Senkung von Wartungskosten sowie eine Verringerung der Lärmbelastung.

Anerkennung für das Team

Unterstützt wurden die Auszubildenden während der Projektlaufzeit von Fabian Schmitt, dem Projektleiter für Innovation, Nachhaltigkeit und Energiemanagement.

Carolin Glöckle, geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensgruppe, würdigte die Leistung der Nachwuchskräfte: „Besonders beeindruckt hat mich, wie praxisnah die Idee entwickelt und ausgearbeitet wurde. Der zweite Platz ist eine großartige Auszeichnung für die Teamleistung und ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmensgruppe.“


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