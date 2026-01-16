Auto IU

Glöckle erhält Genehmigung für Sand- und Kiesabbau in Grafenrheinfeld bei Schweinfurt

16. Januar 2026Letztes Update 16. Januar 2026
Bild von javier alamo auf Pixabay
GRAFENRHEINFELD / LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Landratsamt Schweinfurt hat der Unternehmensgruppe Glöckle im Januar 2026 die Genehmigung für den Abbau von Sand und Kies in Grafenrheinfeld erteilt. Damit findet ein bereits im Jahr 2019 eingeleitetes Verfahren, bei dem 27 Fachbehörden und Verbände beteiligt waren, einen positiven Abschluss. Die regionale Rohstoffgewinnung soll künftig lange Transportwege per Bahn aus Ost- und Norddeutschland ersetzen und so die CO₂-Bilanz der hiesigen Bauwirtschaft deutlich verbessern.

Geschäftsführer Felix Beltermann betont, dass das Unternehmen mit diesem Schritt die regionale Wirtschaft stärkt und gleichzeitig ökologische Verantwortung übernimmt. Um Beeinträchtigungen für die Umwelt und die Anwohner so gering wie möglich zu halten, wurden strenge Auflagen festgeschrieben. Dazu gehören unter anderem eine moderne Reifenwaschanlage zur Sauberhaltung der öffentlichen Straßen sowie eine strikte Begrenzung der Wasserflächen während des Abbaus.

Ein zentraler Aspekt der Genehmigung ist die hochwertige Rekultivierung der genutzten Flächen für eine spätere landwirtschaftliche Nutzung. Hierbei kann Glöckle auf langjährige positive Erfahrungen aus ähnlichen Projekten, etwa in Oberndorf, zurückgreifen. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Landwirten wird sichergestellt, dass die Flächen nach Ende der Rohstoffgewinnung wieder produktiv und ökologisch wertvoll in die Kulturlandschaft integriert werden.

