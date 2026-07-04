Glöckle gehört zu den TOP 100 innovativsten Mittelständlern – Christian Wulff ehrt Schweinfurter Unternehmensgruppe

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HEIDELBERG / SCHWEINFURT – Beim Deutschen Mittelstands-Summit am 26.06.2026 ist die Unternehmensgruppe Glöckle als eines der TOP 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet worden. Die Ehrung überreichte der frühere Bundespräsident Christian Wulff persönlich.

Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die Innovation fest in ihrer Unternehmenskultur verankert haben. Wulff hob dabei insbesondere die Bedeutung innovativer Mittelständler hervor, die zentrale Zukunftsfragen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und gesellschaftliche Sicherheit aktiv mitgestalten.

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Die Glöckle Unternehmensgruppe setzt nach eigenen Angaben auf einen strukturierten Innovationsprozess. In regelmäßigen Strategietagungen werden Ziele, Budgets und Verantwortlichkeiten festgelegt und in die Jahresplanung integriert. Ideen aus Fachbereichen, Weiterbildung und Austausch mit anderen Unternehmen fließen dabei ebenso ein wie kontinuierliche Überprüfungen in Digitalisierungs- und Führungstreffen.

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Ein Schwerpunkt liegt auf nachhaltigem Bauen. So entschied sich das Unternehmen bei einem Bauprojekt für den Einsatz von Recycling-Beton statt konventioneller Materialien, um Ressourcen zu schonen und CO₂-Emissionen zu reduzieren. Dabei werden ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte gemeinsam bewertet.

Auch digitale Bauprozesse spielen eine zentrale Rolle. Ein Pilotprojekt in Garching wurde vollständig über ein 3D-Datenmodell gesteuert und mit nachhaltigen Bauweisen wie Holz-Hybridbau kombiniert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden dokumentiert und weiterentwickelt, um sie für zukünftige Projekte nutzbar zu machen.

Zudem betreibt Glöckle ein eigenes Kompetenzzentrum für Recyclingbaustoffe, in dem Materialien aufbereitet und für den Einsatz im Bauwesen optimiert werden. Ziel ist es, den Einsatz von Primärrohstoffen zu reduzieren und regionale Wertschöpfung zu stärken.

Die TOP-100-Auszeichnung gilt als Anerkennung für Unternehmen, die Innovation nicht punktuell, sondern als langfristigen Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie verstehen.