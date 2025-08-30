Glück im Unglück: Vermisste Frau wird lebend durch Mantrailerhunde aufgefunden

WIESENTHEID – Nach einer Mitteilung über eine 83-jährige vermisste Person aus einem Seniorenheim, wurde eine großangelegte Absuche des Seniorenheims sowie der weiträumigen Umgebung angestoßen.

Im weiteren Verlauf der Absuche waren ca. 60 bis 70 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Zusätzlich war das THW mit einer Drohne und ca. 15 Mantrailerhunde bei dem Einsatz eingebunden.

Nach stundenlanger Suche konnte der Vermisste lebend durch einen Mantrailerhund aufgefunden werden. Die Angehörigen waren mit vor Ort.